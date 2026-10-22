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Разследват обществени поръчки в Сунгурларе, проверяват връзка с фирма "Вера Строй", заяви главен експерт в общината

Разследват обществени поръчки в Сунгурларе, проверяват връзка с фирма "Вера Строй", заяви главен експерт в общината
БТА

Общински служители и граждани се събраха в подкрепа на задържания кмет Димитър Гавазов, а служител на администрацията обвини ГДБОП в психологически натиск

Разследващите проверяват четири обществени поръчки на Община Сунгурларе, като интересът им вероятно е насочен към връзката им с фирма "Вера Строй". Това заяви пред журналисти в Бургас Петър Мушиев, главен експерт "Оперативни програми и проекти" в общинската администрация.

Мушиев беше сред десетките общински служители и граждани, събрали се пред Съдебната палата в Бургас в подкрепа на задържания кмет Димитър Гавазов.

По думите му проверяващите са поискали документацията по четири обществени поръчки. Две от тях са за реконструкция на общински път и за дом за възрастни хора в село Лозарево по Плана за възстановяване и устойчивост. Останалите са финансирани по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони.

Мушиев уточни, че последните две поръчки все още не се изпълняват, а по другите има извършени дейности, които не са напълно разплатени.

"Всичко, което е платено, е изпълнено", категоричен беше той, като отрече да има нарушения.

На въпрос за евентуална свързаност между "Вера Строй" и съпругата на кмета на Белица Радослав Ревански, Мушиев не потвърди подобна информация.

Общинският служител отправи и обвинения към разследващите от ГДБОП. Според него по време на разпита му е бил упражнен психологически натиск, не е присъствал адвокат, а искането му да коригира част от записаните сведения не е било уважено. Това са негови твърдения, за които не е представено независимо потвърждение.

Кметът на Сунгурларе Димитър Гавазов беше задържан на 20 октомври при специализирана операция на ГДБОП и ДАНС.

По информация на Окръжната прокуратура в Бургас той е обвиняем по дело за престъпен сговор заедно с кмета на Белица Радослав Ревански, задържан на следващия ден. Третият обвиняем е областният председател на ДПС в Бургас Христо Широков.

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