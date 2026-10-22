Руски представител: Взривените газопроводи „Северен поток“ ще заработят отново

Специалният представител на руския президент по въпросите на инвестициите и икономическото сътрудничество с чужбина Кирил Дмитриев заяви, че газопроводите „Северен поток“ 1 и 2 ще бъдат възстановени и отново ще влязат в експлоатация, предадоха Ройтерс и ТАСС.

По време на 19-ото издание на Евразийския икономически форум в Истанбул Дмитриев изрази увереност, че двата подводни газопровода, които бяха взривени през 2022 г., ще заработят отново в бъдеще.

„Няма абсолютно никакви съмнения, че „Северен поток“ 1 и 2 ще заработят отново на даден етап и това е неизбежно“, подчерта той по време на пленарната сесия на форума.

Газопроводите „Северен поток“ 1 и 2, предназначени за пренос на руски природен газ към Германия по дъното на Балтийско море, бяха сериозно повредени при поредица от подводни експлозии на 26 септември 2022 г. Взривовете причиниха изтичане на газ в международни води край датския остров Борнхолм. По това време „Северен поток“ 1 вече не доставяше газ, а „Северен поток“ 2 така и не беше въведен в търговска експлоатация. Инцидентът предизвика международни разследвания.

През последвалите разследвания Дания и Швеция прекратиха своите проверки през 2024 г., без да установят извършителите, докато германското разследване продължи. През август 2025 г. германските власти съобщиха за ареста в Италия на украински гражданин, заподозрян в координиране на атаката.