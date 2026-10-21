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Зеленски: Украйна е отворена за преговори във всякакъв формат

Зеленски: Украйна е отворена за преговори във всякакъв формат
АР/БТА

„Винаги съм казвал, че сме готови за преговори във всякакъв формат и по всяка тема. Имам само една молба: моля ви, не говорете за нас без нас“, заяви украинският президент

Украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда, че срещата на специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф в Русия ще доведе до положителен резултат. Той заяви също, че подкрепя преговори на лидерско равнище между Украйна, САЩ и Русия, предаде Ройтерс.

В интервю за американската телевизия „Фокс нюз“ Зеленски определи като продуктивни разговорите си с Уиткоф в Осло предишния ден. Той потвърди готовността на Киев да продължи дипломатическите усилия и благодари на Вашингтон за възстановяването на обмена на разузнавателна информация.

Украинският държавен глава изрази надежда и че ограниченията върху сателитните услуги „Старлинк“ и „Старшийлд“ ще бъдат премахнати в близко бъдеще.

„Надявам се, че след няколко часа, не знам точно колко, ще имаме някакъв резултат, дай боже положителен“, заяви Зеленски.

Той подчерта, че прекратяването на бойните действия е ключово условие за преминаване към същински дипломатически преговори и договаряне на споразумение, което да включва гаранции за сигурността на Украйна. Зеленски приветства и призива на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на огъня.

В интервю за предаването „Фокс енд Френдс“ украинският президент заяви, че е необходимо да се проведат преки тристранни разговори с участието на него самия, Тръмп и руския президент Владимир Путин. По думите му включването на европейски държави в преговорния процес би било още по-добър вариант.

Зеленски увери, че Киев е готов да участва в преговори във всякакъв формат и да обсъжда различни въпроси. Той обаче настоя, че решенията за бъдещето на страната не трябва да се вземат без нейно участие.

„Винаги съм казвал, че сме готови за преговори във всякакъв формат и по всяка тема. Имам само една молба: моля ви, не говорете за нас без нас“, заяви украинският президент.

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