Русия атакува Киев с 21 балистични ракети, има загинали и ранени

Русия е изстреляла 21 балистични ракети срещу Киев в рамките на три последователни вълни от атаки. При ударите са поразени и повредени инфраструктурни обекти, жилищни сгради и търговски обекти, а най-малко двама души са загинали. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

„Почти веднага след поредния кръг преговори Русия извърши целенасочени атаки. Това означава, че няма реална промяна в отношението ѝ към случващото се“, написа Зеленски в приложението „Телеграм“.

С думите си той коментира руските удари след последната среща между руския президент Владимир Путин и специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф.

Украинският президент подчерта, че усилията за намиране на изход от конфликта трябва да продължат.

„Важно е да продължим да се опитваме да открием правилното решение за прекратяване на войната“, допълни той.

По-рано украинската информационна агенция Укринформ съобщи, че при руската атака срещу Киев през изминалата нощ са били ранени 24 души.