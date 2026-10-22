Руски удари повредиха метролиния в Киев, 15 души са ранени

Част от метролиния, която преминава по Южния мост над река Днепър в Киев, е повредена при руска атака, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко в Telegram, цитиран от Ройтерс.

При нощните удари по града са пострадали 15 души, съобщи още Кличко.

Междувременно дрон е поразил обект от енергийната инфраструктура в района на Кременчук, в Полтавска област, съобщи представител на местните власти.

Градът е разположен на река Днепър и е важен промишлен център, в който се намира една от най-големите петролни рафинерии в Украйна. Кременчук неведнъж е бил обект на руски атаки. През 2022 г. удар по препълнен търговски център в града отне живота на най-малко 21 души, припомня Ройтерс.