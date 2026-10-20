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Зеленски: Имаме ясна визия как да постигнем мир

Зеленски: Имаме ясна визия как да постигнем мир
АП/БТА

Украинският президент имаше среща със специалния американски пратеник Стив Уиткоф

Украйна разполага с ясна визия за прекратяване на войната с Русия и настоява САЩ да се запознаят в детайли с тези предложения. Това обяви украинският президент Володимир Зеленски по време на пресконференция в Осло, след като проведе разговори с американския специален пратеник Стив Уиткоф, информира Укринформ.

Зеленски акцентира, че страната му желае постигането на мир повече от всяка друга нация, докато Владимир Путин еднолично е избрал да продължи с кръвопролитията. Държавният глава напомни, че Киев пръв е приел предложението на Вашингтон за прекратяване на огъня в енергийния сектор, но инициативата е била отхвърлена от Москва.

По отношение на бъдещите стъпки украинският лидер заяви: „Имаме ясна визия за това как да постигнем мир. В тези усилия работим заедно с нашите европейски и други партньори. Искаме американската страна да разгледа тези идеи. По-конкретно, едно от ключовите предложения е да се проведе евентуална тристранна среща на лидерите за разрешаване на въпроси, които могат да бъдат решени само на най-високо равнище“. Той допълни, че на 21 октомври Уиткоф ще отпътува за Русия с думите: „Ще видим какво ще каже Путин“.

Важен акцент в изказването му беше и текущата помощ в областта на сигурността. Зеленски изрази признателност за предоставените от Вашингтон оперативни данни.

Благодарни сме, че разузнавателните данни вече се споделят оперативно. Става дума за системата за ранно предупреждение – тя е изключително важна за нашия народ, както за децата, така и за възрастните, защото получаваме сигнал, когато се приближават балистични ракети“, каза украинският президент.

Зеленски пристигна в Норвегия специално за разговорите с американския пратеник. Преди това той е обсъдил с държавния секретар на САЩ Марко Рубио критични въпроси, свързани със защитата на въздушното пространство. Сред тях са доставките на противоракетни системи „Пейтриът“, функционирането на мрежата „Старлинк“ и възстановяването на нейния военен аналог „Старшийлд“.

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