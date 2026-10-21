Зеленски подкрепи идеята за тристранни преговори между Украйна, Русия и САЩ

Украйна подкрепя предложението на САЩ за скорошна тристранна среща на преговарящи от Киев, Москва и Вашингтон, която да се проведе най-късно до началото на ноември. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

По думите му разговорите могат да бъдат насочени към обсъждане на предложения за мир и към възможността за последваща среща на най-високо политическо равнище.

Зеленски съобщи още, че е разговарял с американски представители след срещата в Санкт Петербург между специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф и руския президент Владимир Путин.

Киев подкрепя инициативата за преговори, които биха могли да очертаят следващите стъпки към уреждане на конфликта.