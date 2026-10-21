Зеленски подкрепи идеята за тристранни преговори между Украйна, Русия и САЩ
Украинският президент заяви, че разговорите могат да проправят път към среща между лидерите на трите държави
Украйна подкрепя предложението на САЩ за скорошна тристранна среща на преговарящи от Киев, Москва и Вашингтон, която да се проведе най-късно до началото на ноември. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.
По думите му разговорите могат да бъдат насочени към обсъждане на предложения за мир и към възможността за последваща среща на най-високо политическо равнище.
Зеленски съобщи още, че е разговарял с американски представители след срещата в Санкт Петербург между специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф и руския президент Владимир Путин.
Киев подкрепя инициативата за преговори, които биха могли да очертаят следващите стъпки към уреждане на конфликта.