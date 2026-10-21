ЕК: Ограниченията на Starlink в Украйна са дълбоко тревожни

Европейската комисия призова за незабавно пълно възстановяване на услугата Starlink в Украйна, подчертавайки значението ѝ за отбранителните способности на страната, съобщи говорител на институцията на пресконференция.

От Комисията определиха като силно обезпокоителни информациите за ограничаване на скоростта на сателитната връзка, използвана от Украйна.

По повод разговорите в Осло за Украйна говорителят посочи, че Европейският съюз е участвал в тях чрез свои представители. Той отбеляза, че присъствието на ЕС в преговорния процес позволява на европейската страна да изложи позициите си, като институциите оценяват високо възможността да допринасят за тези дипломатически усилия.

Относно срещата в Москва между руски представители и американската преговорна делегация говорителят заяви, че очаква Европейският съюз да получи информация за резултатите от разговорите след завръщането на американските представители.