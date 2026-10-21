Марко Рубио: Достъпът до Starlink в Украйна е решение на Мъск, а не на Белия дом

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви в сряда, че решенията относно достъпа на Украйна до Starlink са на SpaceX и Илон Мъск, а не на Белия дом. Коментарите предполагат, че Мъск може да е ограничил достъпа на Киев до услугата, предаде Ройтерс.

Във вторник "Уолстрийт Джърнъл" съобщи, че Мъск е наредил забавянето на военната версия на Starlink, на която Украйна разчита, за да се защитава от ракетни атаки от Русия.

"Джърнъл" цитира един източник, според който Мъск, президентът Доналд Тръмп и служители на Белия дом са обсъдили въпроса предварително, и два източника, според които Мъск и президентът са обсъдили въпроса в дните след забавянето на услугата.

"Не съм наясно дали сме знаели за това решение предварително. Но това е без значение", каза Рубио пред репортери по време на пътуване до Индия.

"В крайна сметка това се регулира от частен търговски договор относно това как техните неща могат да се използват и с какви скорости ще бъдат разрешени." Мъск и SpaceX не отговориха на запитванията на Ройтерс за коментар.

Ройтерс цитира двама американски служители и един западен представител, запознати с въпроса, които казват, че решението в крайна сметка е взето от Белия дом. Тази версия беше изказана и от украинския президент Володимир Зеленски, но отречена от администрацията.

Коментарите на Рубио вероятно ще засилят опасенията във Вашингтон относно изключителната способност на Мъск да влияе върху външната политика на САЩ. Те също така представляват очевидна промяна в позицията на администрацията.

Тръмп публично заяви, че не вярва нито той, нито Мъск да стоят зад забавянето. Заминавайки за Узбекистан и Индия в събота, Рубио заяви, че никой не е наредил забавянето - твърдение, което предизвика критики от законодателите и в двете партии.

"Не съм сигурен, че Зеленски знае за какво говори, но не беше умишлено", каза Рубио по това време.

"Нямаме нищо общо с това. Аз, Съединените щати, никой не е наредил забавяне на скоростта на Starlink. Донякъде се е случило, но според мен тя е възстановена", каза Рубио.

В разговор с репортери във вторник шефът на Пентагона Пийт Хегсет също представи прекъсването на Starlink като търговски въпрос. Никой американски служител обаче не е заявил публично, че са настоявали SpaceX да отмени евентуални прекъсвания.

"Има условия за ползване, които в крайна сметка трябва да бъдат спазвани, и именно там Starlink има възможността да взема тези решения", каза Хегсет.

Един съществен момент на объркване е свързан с разликата между продуктите на SpaceX Starshield и Starlink. Starshield е по същество военна версия на Starlink, разработена за Пентагона.

Рубио предположи в събота, че Украйна никога не е имала достъп до Starshield, докато Зеленски заяви, че както Starlink, така и Starshield в Украйна са били прекъснати