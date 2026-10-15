Защо интернетът на Starlink е толкова важен на бойното поле в Украйна?

Сателитната интернет мрежа Starlink на компанията SpaceX, собственост на Илон Мъск, е от съществено значение за комуникациите на украинската армия. Технологията осигурява високоскоростна връзка и се използва както за координация на военните подразделения, така и при операции с дронове, съобщава Би Би Си.

Чрез Starlink украинските безпилотни апарати могат да поддържат връзка с операторите си на по-големи разстояния в сравнение с конвенционалните радиосистеми. Сателитната връзка също така ги прави по-малко уязвими към опити за заглушаване.

Наскоро обаче бяха въведени ограничения на скоростта за дронове, използващи мрежата. Според високопоставен украински представител това вече е довело до прекъсване на някои бойни мисии. Серхий Бескрестнов заяви, че украинските служители не са били предварително уведомени за ограничението от 160 км/ч, въведено от SpaceX във вторник.

Според Института за изследване на войната (ISW) тази мярка може сериозно да затрудни украинските опити за прехващане на руски реактивни дронове. Джордж Барос от института определя Starlink като основен елемент от военните комуникации на Украйна. Системата се използва от сухопътните, военноморските и военновъздушните сили на страната.

В интервю за Би Би Си Барос обясни, че технологията позволява на дронове, артилерийски подразделения и командни пунктове да обменят информация в реално време. Това съкращава времето между откриването на целта и нанасянето на удар.

Starlink не функционира в Русия, но украинските безпилотни апарати използват сателитната мрежа, за да поддържат връзка със своите оператори по време на атаки. Според експерти към момента няма готова алтернатива, която да замени напълно тази система.

Бескрестнов посочи, че дроновете прехващачи, използващи Starlink, са сред най-ефективните средства на Украйна срещу руските реактивни безпилотни апарати „Шахед“. Тези дронове могат да развиват скорост над 318 км/ч, което означава, че ограничението на SpaceX може значително да затрудни преследването и прехващането им.

Експертът по електронна война Том Уитингтън от британския Кралски институт за обединени служби (RUSI) заяви пред Би Би Си, че сателитната система позволява пренос на големи обеми информация, включително видео, текстови съобщения и гласови разговори. За разлика от мобилните телефони, Starlink не разчита на наземна телекомуникационна инфраструктура.

По думите на Уитингтън ограничението на скоростта на практика възпрепятства движението на свързаните с мрежата апарати със скорост над 160 км/ч. Това може да затрудни управлението на дронове както на украинска територия, така и в районите, окупирани от Русия.

Спорът около ограниченията

Бескрестнов, който е съветник на украинския президент Володимир Зеленски, изрази съмнение, че въвеждането на ограниченията е случайно. Според него решението може да е свързано с нарасналото напрежение между Киев и Вашингтон.

Американският президент Доналд Тръмп наскоро разкритикува украинските удари срещу руски петролни рафинерии и призова за смяна на Зеленски. Подобни позиции изрази и Илон Мъск. Ситуацията привлече вниманието и към Starshield – военната комуникационна система, разработена от SpaceX за Пентагона.

Мъск подчертава, че Starlink и Starshield са различни услуги, въпреки че използват сходна сателитна технология. В публикация в социалната мрежа X той заяви, че ограниченията върху Starshield се определят от американското правителство и военните, като окончателното решение е в правомощията на президента на САЩ.

По отношение на Starlink Мъск посочи, че услугата е търговска и се управлява от SpaceX. Според него тя е предназначена за граждански и отбранителни цели, а не за настъпателни военни операции.

Сателитните комуникации на SpaceX имат важно значение за действията и на двете армии в продължаващата вече четири години война. По-рано тази година Мъск прекрати достъпа на руските сили до терминали Starlink, което според публикацията на Би Би Си е забавило настъплението им и е създало затруднения за руските командири.

От началото на пълномащабното руско нахлуване през 2022 г. Москва е установила контрол над около 20% от територията на Украйна.