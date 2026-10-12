Русия удари жилищна сграда край Киев: най-малко двама загинали

Руски удари по жилищни райони в Украйна отнеха живота на най-малко петима души, а над десет бяха ранени, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс и ДПА.

При нападение срещу 25-етажна жилищна сграда в предградие на Киев са загинали двама души. По данни на прокуратурата в Киев едната жертва е открита в сградата, а тялото на втората е намерено в автомобил в близост до нея.

Информацията за броя на ранените се различава. Прокуратурата съобщава за седем пострадали, докато кметът на Киев Виталий Кличко посочва, че ранените са 11, като трима от тях са настанени в болница.

Снимки, разпространени в неофициални канали в Телеграм, показват части от жилищната сграда, обхванати от пламъци.

Руските атаки срещу Киев и други украински градове все по-често нарушават ежедневието на жителите и през деня, след като преди нападенията се извършваха предимно през нощта.

При отделен руски ракетен удар в Донецка област, в източната част на Украйна, са загинали най-малко трима цивилни, а други четирима са ранени, съобщи украинската прокуратура, цитирана от ДПА.

Нападението е било насочено срещу селището Черкаске в Краматорски район. По данни на властите при обстрела с реактивна система за залпов огън „Смерч“ е разрушена най-малко една еднофамилна къща.

Украинските власти са започнали разследване за евентуално военно престъпление. Черкаске се намира на малко над 30 километра от фронтовата линия.