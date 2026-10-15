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Украйна удари руска петролна рафинерия

Украйна удари руска петролна рафинерия
АР/БТА

Атаката е първата срещу руски енергиен обект, за която съобщава Ройтерс, след като американският президент Доналд Тръмп обяви в неделя, че Москва и Киев са се съгласили на енергийно примирие

Пожар избухна в петролна рафинерия в руската Рязанска област след мащабна украинска атака с дронове, съобщи губернаторът на региона Павел Малков, цитиран от Ройтерс.

„В момента се прави оценка на материалните щети. Спешните служби работят на място“, написа Малков в публикация в Телеграм. По думите му при атаката са нанесени щети и на склад в друг обект, без да бъдат посочени допълнителни подробности.

Рафинерията в Рязанска област е собственост на руската компания „Роснефт“ и е сред важните доставчици на гориво за Москва. Съоръжението е било обект на няколко атаки с дронове през последните месеци. По данни на Ройтерс то преработва близо 5% от общото количество петролни продукти в Русия.

По-рано губернаторът Малков съобщи, че занятията в училищата и детските градини в два района са отменени заради масираните атаки с безпилотни апарати.

Напрежение около енергийното примирие

Атаката е първата срещу руски енергиен обект, за която съобщава Ройтерс, след като американският президент Доналд Тръмп обяви в неделя, че Москва и Киев са се съгласили на енергийно примирие. Нито Русия, нито Украйна обаче потвърдиха официално постигането на подобно споразумение.

По-рано днес украинският президент Володимир Зеленски заяви в интервю за вестник „Файненшъл таймс“, че Украйна е преустановила ударите по енергийни обекти за три дни в отговор на призив от САЩ. Той обаче обяви, че атаките ще бъдат възобновени, тъй като Русия продължава да нанася удари по украинската енергийна инфраструктура.

Зеленски разкритикува и усилията на Вашингтон да договаря икономически споразумения с Москва, както и положителното отношение на Тръмп към руския президент Владимир Путин.

В събота американският президент призова Украйна да смени Зеленски и отправи критики към украинските атаки срещу руската петролна инфраструктура. Това стана ден след като той обяви споразумение за доставки на руски дизел, насочено към облекчаване на натиска върху цените на горивата. Те се повишиха рязко след началото на войната между САЩ, Израел и Иран. 

Киев поставя условие за спиране на ударите

В интервюто за „Файненшъл таймс“ Зеленски беше попитан дали Украйна би прекратила атаките срещу енергийната инфраструктура в опит да подобри отношенията си с Белия дом.

Украинският президент отговори, че би приел подобна стъпка само срещу допълнителни американски ракети прехващачи за системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“. Той определи това условие като „минималното“, което би приел.

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