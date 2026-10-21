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Мъск е наредил забавянето на военния вариант на сателитната система Starlink за Украйна, пише „Уолстрийт джърнъл”

Мъск е наредил забавянето на военния вариант на сателитната система Starlink за Украйна, пише „Уолстрийт джърнъл”
AP/БТА

Системата Starshield предава важни разузнавателни данни за украинската армия

Собственикът на компанията SpaceX – Илон Мъск, е наредил забавянето на военния вариант на сателитната система Starlink за Украйна. Това се посочва в публикация на в. „Уолстрийт джърнъл”, като се позовава на представители на американските власти и на запознати със случая източници.

Същевременно и Доналд Тръмп, и Мъск отрекоха да е имало забавяне на системата Starshield, която предава важни разузнавателни данни за украинската армия. 

Според изданието и двамата са изразили недоволство във връзка с украинските удари по руски рафинерии, които Тръмп обвинява за високите цени на дизеловото гориво.

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