Трите теми на изборите в САЩ: Тръмп, цените и миграцията

Рекордно ниската популярност на президента Доналд Тръмп, недоволството на избирателите от издръжката на живота и ожесточената битка около имиграцията оформят междинните избори на 3 ноември. Те ще определят дали републиканците ще запазят контрола над Конгреса, или демократите ще спечелят властта да оспорват неговата администрация. Това пише Ройтерс в свой анализ по темата.

Републиканците притежават крехко мнозинство в Камарата на представителите и в Сената. Демократите се нуждаят от чисто удържане на още четири места, за да поемат контрола над всяка от камарите.

Резултатът ще зависи от сравнително малък брой оспорвани надпревари, но кампаниите се оформят на национално ниво от самия Тръмп и от опасенията на гласоподавателите относно финансовата достъпност и имиграцията.

Ето поглед върху трите въпроса, които дефинират изборите.

ДОНАЛД ТРЪМП

Президентът се постави в самия център на финалния етап от предизборния цикъл въпреки рекордно ниската си популярност, с предстоящи митинги във Флорида, Айова, Мичиган и Тексът. Одобрението за Тръмп спадна до рекордно дъно от 31%, според анкета на Ройтерс/Ипсос. Въпреки това той многократно призова гласоподавателите да се преструват, че неговото име е в бюлетината – усилие, което би могло да мотивира демократите и независимите да се мобилизират срещу неговата партия, макар посланието да е насочено към повишаване на избирателната активност сред твърдата база на Тръмп.

Демократите заявиха, че Тръмп е нарушил предизборните си обещания за намаляване на разходите и прекратяване на войните. Те обещаха програма за финансова достъпност, която да намали издръжката на живота на американците, и да потърсят отговорност от администрацията за предполагаема корупция, ако избирателите им поверят контрола над някоя от камарите.

ЦЕНИТЕ

Избирателите последователно определят издръжката на живота като водещ въпрос в този изборен цикъл. Половината от регистрираните гласоподаватели в неотдавнашно проучване на Ройтерс/Ипсос посочват издръжката на живота като най-важния фактор за това как ще гласуват. В същата анкета избирателите подчертават здравеопазването, бензина, храната и жилищата като основните семейни сметки, върху които законодателите трябва да се фокусират.

Най-голямото законодателно постижение на републиканците беше удължаването на данъчните облекчения, което съкрати около 1 трилион долара разходи за Медикейд (държавната програма за здравно осигуряване на американците с ниски доходи) и други здравни програми. Миналата година демократите предизвикаха спиране на работата на правителството (т.нар. shutdown) заради неуспешен опит да удължат изтичащите здравни субсидии, които облагодетелстваха 24 милиона американци.

Цените на бензина скочиха рязко, откакто САЩ и Израел предприеха военни удари срещу Иран през февруари. Средната цена на бензина в страната е 4,28 долара – с 1,20 долара по-висока отколкото преди година, според Американската автомобилна асоциация (AAA). Средната цена на дизела е 6,32 долара – увеличение с 2,70 долара спрямо предходната година.

Разходите за хранителни стоки са нараснали с 1,8% през изминалата година според данните за потребителските цени на Бюрото за трудова статистика на САЩ. Данните на Федералната агенция за жилищно финансиране показват, че цените на жилищата са се повишили с .2,1% през последната година. По-рано тази година Конгресът прие двупартиен закон за жилищното настаняване, който влезе в сила без подписа на Тръмп.

ИМИГРАЦИЯТА

Предварителните данни на Департамента за вътрешна сигурност показват 95% спад в броя на задържаните мигранти на югозападната граница в сравнение с администрацията на бившия президент Джо Байдън. Агенцията заяви, че за първи път в историята няма освобождавания от Гранична патрулна служба за цялата фискална година.

Въпреки това се стигна до смъртоносни сблъсъци с федерални имиграционни агенти в Мейн, Минесота и Тексас. Острата обществена реакция след смъртта на двама американски граждани в Минесота тласна много демократи в оспорваните първични избори наляво през тази година, като някои кандидати призоваха за импиччмънт на тогавашния секретар по вътрешната сигурност Кристи Ноем, а други заявиха, че Агенцията за имиграция и митнически контрол (ICE) трябва да бъде закрита.

Демократите и републиканците спориха ожесточено за финансирането на имиграцията тази година в патова ситуация, която принуди републиканците едностранно да приемат законопроект за 70 милиарда долара за финансиране на ICE и Граничния патрул за оставащата част от президентството на Тръмп. Републиканците отвръщат на критиките на демократите, като заявяват, че те подкрепят отворените граници.

Федерални имиграционни служители също така извършиха обиск в дома на конгресмена демократ Илхан Омар от Минесота във Вашингтон този месец, което предизвика масово осъждане от страна на демократите. Източник, запознат със случая срещу Омар, сподели пред Ройтерс, че една от потенциалните цели на разследването може да бъде отнемане на американското ѝ гражданство и депортиране.