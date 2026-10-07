"Ройтерс": Повечето републиканци в оспорвани междинни избори се дистанцират от Тръмп

Две трети от кандидатите от Републиканската партия в конкурентните надпревари за Камарата на представителите и Сената на САЩ са се разделили с президента Доналд Тръмп по отношение на политиката или са омаловажили връзките си с него, установи проучване на Ройтерс. Това разкрива широко разпространени усилия за дистанциране от президента, тъй като непопулярността му заплашва влиянието на партията върху Конгреса.

Прегледът на данните от гласуването, публичните изявления и предизборните материали установи, че кандидатите в 41 от 62 конкурентни надпревари за Конгреса се стремят към известна дистанция от Тръмп преди междинните избори на 3 ноември.

Кандидатите до голяма степен критикуваха или се отклониха от Тръмп по отделни въпроси, вместо да отхвърлят по-широкия му дневен ред. Констатациите показват опит за привличане на независими избиратели, като същевременно се избягва пряк разрив с лидера на партията им.

Политическите различия бяха най-честата точка на разминаване, появявайки се в 23 от 62-те състезания.

В 12 надпревари разделението се фокусира върху конфликта в Иран, като уязвимите републиканци или гласуваха за ограничаване на военните правомощия на Тръмп, или призоваха публично за прекратяване на боевете, които повишиха цените на газа и свиха домакинските бюджети.

Центровете за данни са сред проблемите, които разделят Тръмп и някои кандидати от Републиканската партия. Ройтерс идентифицира трима кандидати в конкурентни надпревари, които са критикували или са се опитали да забавят подобни проекти, въпреки подкрепата на президента за по-бързо развитие.

Промяната е забележителна, защото Тръмп прекара последното десетилетие в преобразяване на Републиканската партия по свой образ и подобие и бързо наказваше законодатели и кандидати, които му се противопоставиха чрез предизвикателства пред предварителните избори, лични атаки или обществен натиск да се подчинят на него.

В отговор на въпроси относно констатациите на Ройтерс, говорителят на Белия дом Дейвис Ингъл посочи постиженията на администрацията и заяви, че Тръмп е "безспорният лидер, най-добрият посланик и несравним мотиватор" за партията.

Въпреки че новинарските организации са откроили отделни случаи на дистанциране, прегледът на Ройтерс е първият, който систематично измерва тенденцията в конкурентните състезания, които ще решат дали републиканците ще запазят контрола над едната или и двете камари на Конгреса.

Ново проучване на Ройтерс/Ипсос подчерта предизвикателството, пред което са изправени републиканците: рейтингът на одобрение на Тръмп остана на най-ниското си ниво от 32%, докато регистрираните избиратели фаворизираха демократите пред републиканците с 44% срещу 37% преди междинните избори. Сред независимите демократите водеха с 37% срещу 21%.

Ройтерс също така установи широкомащабен опит за омаловажаване на връзките: Дузина кандидати премахнаха името, изображението или подкрепата му от уебсайтовете на предизборните му кампании, повечето след като си осигуриха номинацията на партията си.

Други са действали по по-фини начини, като са пропускали неговите събития или са отказвали да кажат дали той трябва да води кампания от тяхно име.

Директната критика беше сравнително рядка, което подчертаваше доминацията на Тръмп в Републиканската партия и рисковете, пред които са изправени кандидатите, ако открито се противопоставят на президент, който все още се ползва с лоялността на много пламенни поддръжници.

Не е необичайно кандидатите да се дистанцират от непопулярен президент преди избори. Демократите използваха подобни тактики на изборите през 2014 и 2022 г.

Въпреки че Ройтерс не е провела сравним преглед на конкурентните надпревари в междинните избори през 2018 г. по време на първия мандат на Тръмп, анализаторите казват, че Тръмп рядко се е сблъсквал с толкова широко разпространена съпротива от уязвими републикански кандидати.

"Кандидатите" отразяват нагласите на избирателите в тези надпревари, каза републиканският стратег Рон Бонджиан. "Ако "избирателите" не са с Тръмп, тогава трябва да покажат "разрив"."

В частни разговори съветници на кампанията заявиха пред Ройтерс, че кандидатите трябва да намалят връзките си с Тръмп, за да привлекат независими избиратели. Публично те отхвърлиха критиките за промяната на позиционирането.

Републиканският сенатор Пийт Рикетс, който е изправен пред трудно предизвикателство от независимия Дан Осбърн в Небраска, е пример за 11-те кандидати, посочени от Ройтерс, които се разделиха с Тръмп по един политически въпрос, докато го подкрепяха по всичко останало.

Балансирането беше видно тази седмица, когато Рикетс, който критикува плана на Тръмп за разширяване на вноса на говеждо месо, се присъедини към президента на митинг в Небраска.

"Президент Тръмп, боря се за вас във Вашингтон", каза Рикетс пред тълпата.

Марианет Милър-Микс, републиканка в една от най-оспорваните надпревари за Камарата на представителите в Айова, също демонстрира нарастваща готовност да се раздели с администрацията. Тя беше сред 12-те кандидати, посочени от Ройтерс, които се разделиха с Тръмп по множество въпроси, критикувайки политиката му за внос на говеждо месо и по-късно гласуваха за ограничаване на военните му правомощия в Иран, след като преди това се противопоставиха на подобни мерки.

И все пак, по-малко от две седмици след вота си за военни правомощия, Милър-Микс се присъедини към Тръмп в Белия дом, за да обяви голяма инвестиция в стоманодобивен завод в Айова.

"Това е балансиращ акт", каза републиканският консултант Жанет Хофман, добавяйки, че кандидатите се опитват да се възползват от успехите на администрацията, като същевременно създават известна дистанция от Тръмп, заради "колко токсичен е брандът на Тръмп в момента".

Тъй като републиканците в конкурентни надпревари се стремят да разширят привлекателността си отвъд основните поддръжници на Тръмп, някои кандидати започнаха да намаляват публичните прояви на лоялност към президента.

Майк Белтран, бивш представител на щата Флорида, който се кандидатира срещу представителката на Демократическата партия в САЩ Кати Кастор, е сред кандидатите, които са премахнали видни препратки към Тръмп от уебсайтовете на своите кампании.

През август на началната му страница беше публикувана снимка на Тръмп и съобщението, че той е с президента, според Wayback Machine, уебсайт с интернет архив. Сега началната страница на Белтран показва само него и семейството му и не споменава Тръмп.

От кампанията на Белтран не получиха незабавен отговор на искането на Ройтерс за коментар.

Представителят Майк Лоулър от Ню Йорк, изправен пред една от най-оспорваните надпревари за Камарата на представителите на САЩ, олицетворява балансиращия акт, пред който са изправени много републиканци в бойни райони: да останат близо до Тръмп, докато демонстрират независимост от него.

Лоулър подчерта разминаванията с Тръмп по въпроси, включително временната правна защита за хаитянските имигранти и подкрепеното от Тръмп предложение за възстановяване на достъпа на Турция до изтребители F-35.

Неговият ръководител на кампанията Сиро Рикарди заяви, че Лоулър действа от името на своите избиратели, независимо от позицията на президента.

Лоулър призна разногласията в реч пред поддръжниците на Тръмп на междинната конвенция на републиканците през септември, казвайки: "Истината е, че президентът и аз не винаги сме съгласни. И това е добре."

Източник: Ройтерс