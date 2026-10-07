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Иран отхвърля исканията на САЩ за ядрената си програма

Иран отхвърля исканията на САЩ за ядрената си програма
Снимка: AP/БТА

Техеран определя правото на обогатяване на уран като "червена линия", но допуска обсъждане на конкретните параметри

Исканията и предложенията на САЩ по отношение на иранската ядрена програма се разминават с позицията на Техеран, заяви пред "Ройтерс" високопоставен ирански представител, участващ в непреките преговори между двете страни.

Коментарът му е в отговор на изказването на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, че Иран трябва да ограничи обогатяването на уран, за да бъде сложен край на войната между Вашингтон и Техеран.

"Коментарите на Ванс отразяват идеите и исканията на Вашингтон. Американците са свободни да отправят искания и да имат свои предложения, но те се разминават с исканията на Иран", заяви иранският представител.

По думите му между Иран и САЩ досега не са водени преговори по иранската ядрена програма. Техеран настоява Вашингтон първо да изпълни поставените от Иран условия, преди да започнат разговори по този въпрос.

Според иранския представител признаването от САЩ на правото на Иран да обогатява уран е основно условие за Техеран и представлява "червена линия".

По думите му страната "няма да прояви гъвкавост по никакъв начин" по този въпрос.

В същото време Техеран допуска на по-късен етап да бъдат обсъдени конкретните параметри на обогатяването на уран.

Така позицията на Иран оставя възможност за обсъждане на техническите параметри на ядрената програма, но поставя признаването на правото на страната да обогатява уран като предварително условие.

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