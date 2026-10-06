Катар: Преговорите между САЩ и Иран продължават

Преговорите между САЩ и Иран продължават с посредничеството на Катар и негови регионални партньори, съобщи говорител на катарското Министерство на външните работи, цитиран от Франс прес.

"Преговорите между САЩ и Иран, както и обменът на послания между различните страни, продължават чрез Катар и неговите регионални партньори. Мащабът на този конфликт и тежката цена, която светът плаща, ни принуждават да направим всичко възможно, за да сложим незабавен край на войната чрез решение, постигнато с преговори", заяви катарският говорител.

Паралелно с дипломатическите усилия емирът на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани се е срещнал в Доха с иранския министър на вътрешните работи Ескандар Момени. Двамата са обсъдили "усилията за намаляване на регионалното напрежение".

През последните седмици в конфликта между Вашингтон и Техеран се наблюдава затишие, а контактите между американски и ирански представители бяха възобновени в края на септември в Ню Йорк, в кулоарите на Общото събрание на ООН.

Тогава Иран предложи план за повторно отваряне на Ормузкия проток в рамките на седем дни, но американският президент Доналд Тръмп отхвърли предложението. Тръмп същевременно не изключи възможността САЩ да предприемат нови удари срещу Иран.

Катар продължава да поддържа посредническия канал между двете страни. Според актуални данни от края на септември Техеран е получил и отговор от Вашингтон по предложенията си чрез катарски посредници, докато основните разногласия остават свързани с условията и последователността на евентуалните договорености.

Докато дипломатическите контакти продължават, САЩ запазват икономическия натиск върху Техеран. Вашингтон въведе нови санкции срещу Иран, насочени към неговата икономика и свързани с военните му доставки.

На 5 октомври Министерството на финансите на САЩ предупреди и чуждестранни финансови институции, че могат да бъдат санкционирани, ако извършват сделки с Иран или с иранския финансов сектор.

Така дипломатическият канал между Вашингтон и Техеран остава отворен, но продължава на фона на значителен политически, военен и икономически натиск.