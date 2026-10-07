Новини
Търси
Подкаст
Свят

Джей Ди Ванс: Иран трябва да намали обогатяването на уран

Джей Ди Ванс: Иран трябва да намали обогатяването на уран
АП/БТА

Ако не искате ядрено оръжие, тогава защо ви е 60% обогатено гориво, запита американският вицепрезидент

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви в ексклузивно интервю за Reuters, че Иран трябва да направи „съществено“ намаляване на своя капацитет за обогатяване на уран, за да задоволи исканията на САЩ и да сложи край на седеммесечната война между двете страни.

Ванс, който отдавна е скептичен към участието на САЩ във войни, пое водеща роля в преговорите за уреждане на конфликта и през юни посредничи за временно мирно споразумение, което бързо се разпадна. Войната разтърси глобалните енергийни пазари и се превърна в политическа тежест за президента Доналд Тръмп и съпартийците му републиканци преди междинните избори през ноември.

Говорейки в понеделник след предизборно пътуване в Аляска, Ванс заяви, че всяко споразумение ще изисква от Иран да намали капацитета си за ядрено обогатяване, вместо просто да предлага уверения за бъдещи ядрени съкращения.

„Ако не искате ядрено оръжие, тогава защо ви е 60% обогатено гориво? И ако искате да покажете ангажимент, че няма да създавате ядрено оръжие, не произвеждайте високообогатено гориво. Това е съвсем базисен прагов въпрос“, каза Ванс.

„Мисля, че ако искат да покажат ангажираност за несъздаване на ядрено оръжие, те трябва да направят нещо съществено по отношение на капацитета си за обогатяване.“

Иран и САЩ размениха предложения през последните седмици, насочени към прекратяване на войната и повторно отваряне на Ормузкия проток — жизненоважен глобален маршрут за превоз на енергийни ресурси. Тръмп отхвърли последното предложение на Техеран и предупреди, че военните операции могат да се интензифицират след междинните избори.

Ванс заяви, че САЩ остават отворени за споразумение, но ще изискват конкретни ирански ядрени отстъпки.

„Няма да търгуваме думи срещу действия“, каза Ванс.

Ванс посочи, че нещата се усложняват от факта, че Вашингтон не е сигурен кой взема решенията в Техеран.

Той обясни, че САЩ са в преговори с иранския президент Масуд Пезешкиан и външния министър Абас Аракчи. Но остава неясно каква власт притежават те в иранската структура на властта, след като съвместните американо-израелски удари в началото на войната убиха върховния лидер Аятолах Али Хаменей.

„Едно от нещата, които уловихме, е, че не е напълно ясно как тяхната страна взема решения“, каза Ванс. Отделно от това във вторник Тръмп заяви, че неговият „най-голям проблем“ е, че никой не знае кой управлява Иран.

Говорителят на Министерството на външните работи на Иран заяви в неделя, че американските служители са напълно наясно кои са техните ирански колеги и как работи системата за вземане на решения в Иран.

„Проблемът всъщност е обратният: той се крие в противоречивите позиции и смесените послания от страна на американските служители“, каза Есмаил Багаи по време на седмична пресконференция.

Още по темата

Ескалацията между САЩ и Иран: Тръмп е в клопка, която добре познава

Ескалацията между САЩ и Иран: Тръмп е в клопка, която добре познава

Джей Ди Ванс: Тръмп изпрати послание на Иран

Джей Ди Ванс: Тръмп изпрати послание на Иран

Джей Ди Ванс: Преговорите с Иран са исторически

Джей Ди Ванс: Преговорите с Иран са исторически

Преди изборите: Тръмп пусна данъчно облекчен дизел за всички

Преди изборите: Тръмп пусна данъчно облекчен дизел за всички

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Русия порази автобус в Украйна: най-малко 12 загинали и 14 ранени

Русия порази автобус в Украйна: най-малко 12 загинали и 14 ранени

15-годишен нападна с остър предмет двама възрастни в полско училище

15-годишен нападна с остър предмет двама възрастни в полско училище

Украйна удари център за данни на водеща технологична компания в Русия

Украйна удари център за данни на водеща технологична компания в Русия

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

Водещи

Русия порази автобус в Украйна: най-малко 12 загинали и 14 ранени

Русия порази автобус в Украйна: най-малко 12 загинали и 14 ранени

  • Преди 5 минути
Лачовски: Имало ли е договор за поставяне на т.нар. "временни мантинели"

Лачовски: Имало ли е договор за поставяне на т.нар. "временни мантинели"

Пуснаха под гаранция срещу €15 000 шамана, арестуван за халюциногенни кактуси и гъби

Пуснаха под гаранция срещу €15 000 шамана, арестуван за халюциногенни кактуси и гъби

Проект: Първоначалните медицински прегледи за постъпване на работа да се извършват от личния лекар

Проект: Първоначалните медицински прегледи за постъпване на работа да се извършват от личния лекар

15-годишен нападна с остър предмет двама възрастни в полско училище

15-годишен нападна с остър предмет двама възрастни в полско училище

  • Преди 12 минути
Калин Стоянов срещу Иван Демерджиев: Извадете фактурите за полетите на Пеевски

Калин Стоянов срещу Иван Демерджиев: Извадете фактурите за полетите на Пеевски

Нови подробности за катастрофата край Симитли: Двама са с опасност за живота

Нови подробности за катастрофата край Симитли: Двама са с опасност за живота

Украйна удари център за данни на водеща технологична компания в Русия

Украйна удари център за данни на водеща технологична компания в Русия

  • Преди 20 минути
"Избрани сме да вземаме трудни решения": Терзиев за рокадите в София

"Избрани сме да вземаме трудни решения": Терзиев за рокадите в София

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

  • Преди 30 минути
ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела

ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела

Борисов: Предлагаме с 40 евроцента на литър да бъде намалена цената на горивата

Борисов: Предлагаме с 40 евроцента на литър да бъде намалена цената на горивата

  • Преди 33 минути
Български медицински специалисти ще могат да прегледат Ива Михайлова

Български медицински специалисти ще могат да прегледат Ива Михайлова

  • Преди 39 минути
Иван Демерджиев: Над 161 млн. лв. през 2022 г. са анексите по договорите за мантинели

Иван Демерджиев: Над 161 млн. лв. през 2022 г. са анексите по договорите за мантинели

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

  • Преди 42 минути