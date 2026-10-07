Джей Ди Ванс: Иран трябва да намали обогатяването на уран

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви в ексклузивно интервю за Reuters, че Иран трябва да направи „съществено“ намаляване на своя капацитет за обогатяване на уран, за да задоволи исканията на САЩ и да сложи край на седеммесечната война между двете страни.

Ванс, който отдавна е скептичен към участието на САЩ във войни, пое водеща роля в преговорите за уреждане на конфликта и през юни посредничи за временно мирно споразумение, което бързо се разпадна. Войната разтърси глобалните енергийни пазари и се превърна в политическа тежест за президента Доналд Тръмп и съпартийците му републиканци преди междинните избори през ноември.

Говорейки в понеделник след предизборно пътуване в Аляска, Ванс заяви, че всяко споразумение ще изисква от Иран да намали капацитета си за ядрено обогатяване, вместо просто да предлага уверения за бъдещи ядрени съкращения.

„Ако не искате ядрено оръжие, тогава защо ви е 60% обогатено гориво? И ако искате да покажете ангажимент, че няма да създавате ядрено оръжие, не произвеждайте високообогатено гориво. Това е съвсем базисен прагов въпрос“, каза Ванс.

„Мисля, че ако искат да покажат ангажираност за несъздаване на ядрено оръжие, те трябва да направят нещо съществено по отношение на капацитета си за обогатяване.“

Иран и САЩ размениха предложения през последните седмици, насочени към прекратяване на войната и повторно отваряне на Ормузкия проток — жизненоважен глобален маршрут за превоз на енергийни ресурси. Тръмп отхвърли последното предложение на Техеран и предупреди, че военните операции могат да се интензифицират след междинните избори.

Ванс заяви, че САЩ остават отворени за споразумение, но ще изискват конкретни ирански ядрени отстъпки.

„Няма да търгуваме думи срещу действия“, каза Ванс.

Ванс посочи, че нещата се усложняват от факта, че Вашингтон не е сигурен кой взема решенията в Техеран.

Той обясни, че САЩ са в преговори с иранския президент Масуд Пезешкиан и външния министър Абас Аракчи. Но остава неясно каква власт притежават те в иранската структура на властта, след като съвместните американо-израелски удари в началото на войната убиха върховния лидер Аятолах Али Хаменей.

„Едно от нещата, които уловихме, е, че не е напълно ясно как тяхната страна взема решения“, каза Ванс. Отделно от това във вторник Тръмп заяви, че неговият „най-голям проблем“ е, че никой не знае кой управлява Иран.

Говорителят на Министерството на външните работи на Иран заяви в неделя, че американските служители са напълно наясно кои са техните ирански колеги и как работи системата за вземане на решения в Иран.

„Проблемът всъщност е обратният: той се крие в противоречивите позиции и смесените послания от страна на американските служители“, каза Есмаил Багаи по време на седмична пресконференция.