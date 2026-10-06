Новини
Търси
Подкаст
Свят

Иран забранява на гражданите си да говорят пред „враждебни“ медии

Иран забранява на гражданите си да говорят пред „враждебни“ медии
АР/БТА

Ограничението е част от законопроект, насочен срещу чуждото влияние

Иранският парламент прие закон, който забранява на гражданите на страната да дават интервюта или да участват в дискусии с медии и медийни личности, определени от властите като „враждебни“, съобщи полуофициална агенция, цитирана от ДПА.

Ограничението е част от законопроект, насочен срещу чуждото влияние. Според новите разпоредби иранските граждани няма да могат да участват в интервюта, дебати или дискусии, организирани от телевизии, радиостанции, уебсайтове или лични профили в социалните мрежи, които иранското разузнаване официално е определило като враждебни.

Забраната ще важи и за чуждестранни медийни организации, които са собственост, управлявани или финансирани от държави, определяни като враждебни, сред които са посочени САЩ и Израел.

Мярката ще се прилага за всички ирански граждани, независимо дали живеят на територията на Иран или извън страната. Изключение е предвидено за държавни служители и представители на властите.

За нарушителите са предвидени наказания от „шеста степен“ съгласно Ислямския наказателен кодекс. Те могат да включват затвор от шест месеца до две години, глоби, бой с камшик по преценка на съда, както и отнемане на определени социални и граждански права.

Иранското правителство поддържа позицията, че някои медии функционират като продължение на разузнавателните служби на враждебни държави и че сътрудничеството с тях представлява заплаха за националната сигурност.

Международни правозащитни организации обаче критикуват подобни ограничения, определяйки ги като опит за ограничаване на достъпа до независими медии и за възпрепятстване на отразяването на събития, свързани с военни действия и конфликти, отбелязва ДПА.

Още по темата

Катар: Преговорите между САЩ и Иран продължават

Катар: Преговорите между САЩ и Иран продължават

Иран постави условия пред САЩ за отварянето на Ормузкия проток

Иран постави условия пред САЩ за отварянето на Ормузкия проток

Нетаняху към критиците на Израел: Трябва да се срамувате от лъжите си

Нетаняху към критиците на Израел: Трябва да се срамувате от лъжите си

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Русия отрече за втори заболял покрай инцидент в лаборатория за чума

Русия отрече за втори заболял покрай инцидент в лаборатория за чума

Русия порази автобус в Украйна: най-малко 12 загинали и 14 ранени

Русия порази автобус в Украйна: най-малко 12 загинали и 14 ранени

15-годишен нападна с остър предмет двама възрастни в полско училище

15-годишен нападна с остър предмет двама възрастни в полско училище

Украйна удари център за данни на водеща технологична компания в Русия

Украйна удари център за данни на водеща технологична компания в Русия

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

Водещи

Софийският университет запазва лидерската си позиция в рейтинга за 2026 г.

Софийският университет запазва лидерската си позиция в рейтинга за 2026 г.

  • Току-що
Петрова: Коридор 8 може да се превърне в стратегическа ос изток – запад

Петрова: Коридор 8 може да се превърне в стратегическа ос изток – запад

Русия отрече за втори заболял покрай инцидент в лаборатория за чума

Русия отрече за втори заболял покрай инцидент в лаборатория за чума

  • Преди 1 минута
Напрежение в Реал Мадрид: Моуриньо провел сериозен разговор с Мбапе

Напрежение в Реал Мадрид: Моуриньо провел сериозен разговор с Мбапе

  • Преди 2 минути
Русия порази автобус в Украйна: най-малко 12 загинали и 14 ранени

Русия порази автобус в Украйна: най-малко 12 загинали и 14 ранени

  • Преди 9 минути
Лачовски: Имало ли е договор за поставяне на т.нар. "временни мантинели"

Лачовски: Имало ли е договор за поставяне на т.нар. "временни мантинели"

Пуснаха под гаранция срещу €15 000 шамана, арестуван за халюциногенни кактуси и гъби

Пуснаха под гаранция срещу €15 000 шамана, арестуван за халюциногенни кактуси и гъби

Проект: Първоначалните медицински прегледи за постъпване на работа да се извършват от личния лекар

Проект: Първоначалните медицински прегледи за постъпване на работа да се извършват от личния лекар

15-годишен нападна с остър предмет двама възрастни в полско училище

15-годишен нападна с остър предмет двама възрастни в полско училище

  • Преди 15 минути
Калин Стоянов срещу Иван Демерджиев: Извадете фактурите за полетите на Пеевски

Калин Стоянов срещу Иван Демерджиев: Извадете фактурите за полетите на Пеевски

Нови подробности за катастрофата край Симитли: Двама са с опасност за живота

Нови подробности за катастрофата край Симитли: Двама са с опасност за живота

Украйна удари център за данни на водеща технологична компания в Русия

Украйна удари център за данни на водеща технологична компания в Русия

  • Преди 24 минути
"Избрани сме да вземаме трудни решения": Терзиев за рокадите в София

"Избрани сме да вземаме трудни решения": Терзиев за рокадите в София

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

  • Преди 34 минути
ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела

ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела