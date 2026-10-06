Иран забранява на гражданите си да говорят пред „враждебни“ медии

Иранският парламент прие закон, който забранява на гражданите на страната да дават интервюта или да участват в дискусии с медии и медийни личности, определени от властите като „враждебни“, съобщи полуофициална агенция, цитирана от ДПА.

Ограничението е част от законопроект, насочен срещу чуждото влияние. Според новите разпоредби иранските граждани няма да могат да участват в интервюта, дебати или дискусии, организирани от телевизии, радиостанции, уебсайтове или лични профили в социалните мрежи, които иранското разузнаване официално е определило като враждебни.

Забраната ще важи и за чуждестранни медийни организации, които са собственост, управлявани или финансирани от държави, определяни като враждебни, сред които са посочени САЩ и Израел.

Мярката ще се прилага за всички ирански граждани, независимо дали живеят на територията на Иран или извън страната. Изключение е предвидено за държавни служители и представители на властите.

За нарушителите са предвидени наказания от „шеста степен“ съгласно Ислямския наказателен кодекс. Те могат да включват затвор от шест месеца до две години, глоби, бой с камшик по преценка на съда, както и отнемане на определени социални и граждански права.

Иранското правителство поддържа позицията, че някои медии функционират като продължение на разузнавателните служби на враждебни държави и че сътрудничеството с тях представлява заплаха за националната сигурност.

Международни правозащитни организации обаче критикуват подобни ограничения, определяйки ги като опит за ограничаване на достъпа до независими медии и за възпрепятстване на отразяването на събития, свързани с военни действия и конфликти, отбелязва ДПА.