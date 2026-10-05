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Нетаняху към критиците на Израел: Трябва да се срамувате от лъжите си

Нетаняху към критиците на Израел: Трябва да се срамувате от лъжите си
АР/БТА

Той направи изказването си по време на държавна церемония по повод третата годишнина от нападенията на 7 октомври 2023 г.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че световните лидери, които редовно критикуват Израел и призовават за бойкот на страната, трябва да се срамуват от действията си, пише The Times of Israel.

Той направи изказването си по време на държавна церемония по повод третата годишнина от нападенията на 7 октомври 2023 г. Нетаняху определи продължаващата война в Газа като „Война за възраждане“ и заяви, че тя е необходима и оправдана.

„Това е истината. И трябва да се срамувате от лъжите си“, каза израелският премиер, обръщайки се към международните критици на страната.

Нетаняху заяви също, че Израел защитава не само себе си, но и други държави, и похвали морала на израелските военнослужещи.

По думите му от войниците на Израелските отбранителни сили се очаква едновременно да бъдат добри бойци и добри хора, като това изискване според него произтича преди всичко от самото общество.

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