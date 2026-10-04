Новини
Търси
Подкаст
Свят

Израел ликвидира високопоставен лидер на „Хамас“ в Газа

Израел ликвидира високопоставен лидер на „Хамас“ в Газа
АР/БТА

Али ал Амуди заема поста заместник-председател на политическото бюро на групировката в Газа

Израелската армия потвърди, че е нанесла удар в събота по високопоставен представител на „Хамас“ в Газа, Али ал Амуди, след като по-рано палестинската гражданска отбрана съобщи за петима загинали при атака срещу жилищна сграда в град Газа, предаде Франс прес.

В свое изявление израелската армия заяви, че мишена на удара е бил именно Амуди. Оттам посочиха, че атаката е извършена, докато той се е намирал в апартамент, който според израелската страна е бил използван от „Хамас“ за терористични дейности. Армията обаче не уточни дали Амуди е сред загиналите.

Палестинската гражданска отбрана съобщи, че четири от петте жертви при удара по жилищната сграда са жени.

Али ал Амуди заема поста заместник-председател на политическото бюро на „Хамас“ в Газа. Според израелската армия той е бил „дясната ръка и личен помощник“ на бившия лидер на движението Яхия Синуар, пише The Times of Israel

Синуар беше убит от израелските сили в ивицата Газа през октомври 2024 г. По данни на израелската армия Амуди е участвал във вземането на решения, свързани с нападението на 7 октомври.

Израелската армия определя Амуди като най-високопоставения представител на „Хамас“ в Газа към момента. Според нейното изявление той е пряко свързан с дейността на групировката и усилията за нейното възстановяване. Оттам посочват, че операцията е била предприета с цел „премахване на заплахата“.

Още по темата

Президентът на Израел ще награди четирима пътници, помогнали да бъде предотвратена самолетна катастрофа

Президентът на Израел ще награди четирима пътници, помогнали да бъде предотвратена самолетна катастрофа

Нетаняху: Рано е да се каже кой стои зад опита за разбиване на самолет на „Флайдубай“

Нетаняху: Рано е да се каже кой стои зад опита за разбиване на самолет на „Флайдубай“

Нетаняху към Мамдани: Засрамете се от подкрепата си за „Хамас“

Нетаняху към Мамдани: Засрамете се от подкрепата си за „Хамас“

Израел ликвидира ръководителя на военното крило на „Хамас“

Израел ликвидира ръководителя на военното крило на „Хамас“

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Япония отправи официален протест към САЩ

Япония отправи официален протест към САЩ

Партията на латвийския премиер печели изборите с голяма преднина

Партията на латвийския премиер печели изборите с голяма преднина

Белият дом създаде работна група за рисковете и възможностите на AI

Белият дом създаде работна група за рисковете и възможностите на AI

София Бугор: Войната в Украйна, бесарабските българи и политическите процеси

София Бугор: Войната в Украйна, бесарабските българи и политическите процеси

Северна Корея изстреля ракета със среден обсег в присъствието на Ким Чен-ун

Северна Корея изстреля ракета със среден обсег в присъствието на Ким Чен-ун

Водещи

Битката за титлата в MotoGP стана жестока

Битката за титлата в MotoGP стана жестока

  • Преди 8 минути
Япония отправи официален протест към САЩ

Япония отправи официален протест към САЩ

  • Преди 11 минути
Неделя в Зоопарка: Световният ден за защита на животните и празника на зоотехниците

Неделя в Зоопарка: Световният ден за защита на животните и празника на зоотехниците

Данъците на имотите да са обвързани със средата, предлага арх. Любо Георгиев

Данъците на имотите да са обвързани със средата, предлага арх. Любо Георгиев

Партията на латвийския премиер печели изборите с голяма преднина

Партията на латвийския премиер печели изборите с голяма преднина

  • Преди 24 минути
Аржентина подгря със 7 гола за бенефиса на Меси

Аржентина подгря със 7 гола за бенефиса на Меси

  • Преди 30 минути
Белият дом създаде работна група за рисковете и възможностите на AI

Белият дом създаде работна група за рисковете и възможностите на AI

  • Преди 42 минути
Зам.-кметът по строителство на София: Вече изискваме да има и инфраструктура към новите строежи

Зам.-кметът по строителство на София: Вече изискваме да има и инфраструктура към новите строежи

Габриел Вълков пред ТАРАЛЕЖ: Румен Радев загуби левия си облик, партията му зави към център-дясното

Габриел Вълков пред ТАРАЛЕЖ: Румен Радев загуби левия си облик, партията му зави към център-дясното

  • Преди 54 минути
София Бугор: Войната в Украйна, бесарабските българи и политическите процеси

София Бугор: Войната в Украйна, бесарабските българи и политическите процеси

  • Преди 54 минути
Учени: Животните са се появили на Земята много по-рано, отколкото се смята

Учени: Животните са се появили на Земята много по-рано, отколкото се смята

  • Преди 58 минути
България без двама наказани за гостуването на Люксембург

България без двама наказани за гостуването на Люксембург

  • Преди 1 час
Испания удари Чехия и вече 41 поредни мача няма загуба

Испания удари Чехия и вече 41 поредни мача няма загуба

  • Преди 1 час
Арх. Любо Георгиев за Паметника на Съветската армия: Може да остане знак от него

Арх. Любо Георгиев за Паметника на Съветската армия: Може да остане знак от него

Северна Корея изстреля ракета със среден обсег в присъствието на Ким Чен-ун

Северна Корея изстреля ракета със среден обсег в присъствието на Ким Чен-ун

  • Преди 1 час