Израел ликвидира високопоставен лидер на „Хамас“ в Газа

Израелската армия потвърди, че е нанесла удар в събота по високопоставен представител на „Хамас“ в Газа, Али ал Амуди, след като по-рано палестинската гражданска отбрана съобщи за петима загинали при атака срещу жилищна сграда в град Газа, предаде Франс прес.

В свое изявление израелската армия заяви, че мишена на удара е бил именно Амуди. Оттам посочиха, че атаката е извършена, докато той се е намирал в апартамент, който според израелската страна е бил използван от „Хамас“ за терористични дейности. Армията обаче не уточни дали Амуди е сред загиналите.

Палестинската гражданска отбрана съобщи, че четири от петте жертви при удара по жилищната сграда са жени.

Али ал Амуди заема поста заместник-председател на политическото бюро на „Хамас“ в Газа. Според израелската армия той е бил „дясната ръка и личен помощник“ на бившия лидер на движението Яхия Синуар, пише The Times of Israel

Синуар беше убит от израелските сили в ивицата Газа през октомври 2024 г. По данни на израелската армия Амуди е участвал във вземането на решения, свързани с нападението на 7 октомври.

Израелската армия определя Амуди като най-високопоставения представител на „Хамас“ в Газа към момента. Според нейното изявление той е пряко свързан с дейността на групировката и усилията за нейното възстановяване. Оттам посочват, че операцията е била предприета с цел „премахване на заплахата“.