Започна официалното посещение на министър-председателя Румен Радев в Саудитска Арабия. Визитата е по покана на престолонаследника и министър-председател на кралството принц Мохамед бин Салман бин Абдулазиз Ал Сауд, съобщиха от правителствената пресслужба.

Българският премиер беше посрещнат в столицата Рияд от министъра на търговията на Саудитска Арабия д-р Маджид бин Абдула Ал-Касаби, който е и член на Съвета по икономически въпроси и развитие.

В рамките на посещението утре Румен Радев ще проведе среща с престолонаследника принц Мохамед бин Салман. Очаква се двамата да обсъдят въпроси от двустранните отношения и възможностите за сътрудничество между България и Саудитска Арабия.

В състава на българската делегация са включени вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев и министърът на туризма Илин Димитров.

По време на визитата са предвидени и двустранни срещи между представителите на българското правителство и техни колеги от Саудитска Арабия.