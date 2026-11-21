Българският национал Илия Груев е сред футболистите, които могат да се разделят с Лийдс по време на зимния трансферен прозорец. Според публикации в английските медии халфът е изправен пред несигурно бъдеще. Той напълно загуби позиции в състава на Даниел Фарке, който не го включи в групата и за гостуването на Челси.

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Името на Груев попадна сред тримата играчи на Лийдс, които биха могли да потърсят ново предизвикателство през януари. Това съобщава MOT Leeds News в материал, публикуван от Yahoo Sports. Според информацията българинът вече не се ползва със същата роля, която имаше през предишния сезон, а продължителната му контузия допълнително е усложнила ситуацията.

Груев получаваше повече игрово време от очакваното през миналата кампания, но през лятото конкуренцията в халфовата линия се засили. Именно това поставя под въпрос мястото му в плановете на Фарке. Като възможни варианти за бъдещето му се посочват както трансфер под наем, така и постоянна раздяла с клуба.

Допълнителен фактор е договорът на българския национал, който изтича през лятото на 2027 година. Според Sports Mole Лийдс е замразил разговорите за нов контракт, докато прецени представянето на футболиста след възстановяването му. От 1 януари 2027 г. Груев ще може да преговаря с чуждестранни клубове за предварителен договор, който да влезе в сила след края на сезона.