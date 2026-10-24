Само 17% от феновете на Лийдс искат нов договор за Илия Груев

Илия Груев преминава през труден период в Лийдс Юнайтед. Българският полузащитник пропусна редица срещи заради контузия, а след възстановяването си трудно намира място сред титулярите.

Договорът на национала с английския клуб изтича в края на сезона. Засега няма информация дали ръководството възнамерява да му предложи нов контракт.

Местен сайт, следящ отблизо случващото се на „Еланд Роуд“, проведе анкета сред привържениците за бъдещето на Груев и Лукас Нмеча, чийто договор също изтича през лятото.

Само 17% от участвалите в допитването са подкрепили оставането на българина. Други 31% смятат, че Лийдс трябва да се раздели и с двамата футболисти след края на сезона.