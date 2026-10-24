Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Само 17% от феновете на Лийдс искат нов договор за Илия Груев

Само 17% от феновете на Лийдс искат нов договор за Илия Груев
АП/БТА

Бъдещето на българския национал на „Еланд Роуд“ остава неясно

Илия Груев преминава през труден период в Лийдс Юнайтед. Българският полузащитник пропусна редица срещи заради контузия, а след възстановяването си трудно намира място сред титулярите.

Договорът на национала с английския клуб изтича в края на сезона. Засега няма информация дали ръководството възнамерява да му предложи нов контракт.

Местен сайт, следящ отблизо случващото се на „Еланд Роуд“, проведе анкета сред привържениците за бъдещето на Груев и Лукас Нмеча, чийто договор също изтича през лятото.

Само 17% от участвалите в допитването са подкрепили оставането на българина. Други 31% смятат, че Лийдс трябва да се раздели и с двамата футболисти след края на сезона.

Още по темата

Илия Груев предупреди Арсенал: Нямаме намерение серията ни да приключи

Илия Груев предупреди Арсенал: Нямаме намерение серията ни да приключи

Илия Груев след победата над Люксембург: Показахме, че можем, но да не се превъзбуждаме

Илия Груев след победата над Люксембург: Показахме, че можем, но да не се превъзбуждаме

Илия Груев: Трябва да покажем, че сме отбор, няма психологически проблем

Илия Груев: Трябва да покажем, че сме отбор, няма психологически проблем

Илия Груев: Целта на България е първото място в групата

Илия Груев: Целта на България е първото място в групата

Илия Груев се завърна в игра с асистенция след четири месеца извън терена

Илия Груев се завърна в игра с асистенция след четири месеца извън терена

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Моуриньо преди Ел Класико: Реал Мадрид с мен печели титли

Моуриньо преди Ел Класико: Реал Мадрид с мен печели титли

Инфантино отхвърли призивите за оставка: Световният футбол е зад мен

Инфантино отхвърли призивите за оставка: Световният футбол е зад мен

Бивш футболист на Лудогорец пое Септември София

Бивш футболист на Лудогорец пое Септември София

Родри преди Ел Класико: Реал е жаден за реванш

Родри преди Ел Класико: Реал е жаден за реванш

Левски и ЦСКА в Европа 2026/27: резултатите се подобряват, но следващите мачове ще покажат устойчивостта

Левски и ЦСКА в Европа 2026/27: резултатите се подобряват, но следващите мачове ще покажат устойчивостта

Водещи

Над 200 мигранти бяха открити край Крит за едно денонощие

Над 200 мигранти бяха открити край Крит за едно денонощие

  • Преди 2 минути
Голямото отрезвяване на европейския либерализъм

Голямото отрезвяване на европейския либерализъм

  • Преди 13 минути
Моуриньо преди Ел Класико: Реал Мадрид с мен печели титли

Моуриньо преди Ел Класико: Реал Мадрид с мен печели титли

  • Преди 16 минути
Мерц: Русия се опитва да дестабилизира Германия

Мерц: Русия се опитва да дестабилизира Германия

  • Преди 19 минути
Повреда на локомотив спря влаковете през Централна гара София

Повреда на локомотив спря влаковете през Централна гара София

Четирима загинали при въздушен удар в Йемен, седем души са ранени при друга атака

Четирима загинали при въздушен удар в Йемен, седем души са ранени при друга атака

  • Преди 33 минути
Google изсече 250 000 дървета във Финландия за изграждането на центрове за данни за ИИ

Google изсече 250 000 дървета във Финландия за изграждането на центрове за данни за ИИ

  • Преди 43 минути
Правосъдното министерство и нотариусите обединяват усилия срещу имотните измами

Правосъдното министерство и нотариусите обединяват усилия срещу имотните измами

  • Преди 46 минути
Инфантино отхвърли призивите за оставка: Световният футбол е зад мен

Инфантино отхвърли призивите за оставка: Световният футбол е зад мен

  • Преди 50 минути
България и Унгария обсъдиха енергийното сътрудничество и сигурността в Черноморския регион

България и Унгария обсъдиха енергийното сътрудничество и сигурността в Черноморския регион

  • Преди 52 минути
Украйна: Starlink отново работи пълноценно

Украйна: Starlink отново работи пълноценно

  • Преди 1 час
Тревожни данни: Всяко седмо дете в България се сблъсква с психични трудности

Тревожни данни: Всяко седмо дете в България се сблъсква с психични трудности

  • Преди 1 час
Бивш футболист на Лудогорец пое Септември София

Бивш футболист на Лудогорец пое Септември София

  • Преди 1 час
Подготвят законови промени срещу имотните измами

Подготвят законови промени срещу имотните измами

  • Преди 1 час
Милиарди, офшорки и документи със задна дата: Кипър разследва Абрамович

Милиарди, офшорки и документи със задна дата: Кипър разследва Абрамович

  • Преди 1 час