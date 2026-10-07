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Илия Груев след победата над Люксембург: Показахме, че можем, но да не се превъзбуждаме

Илия Груев след победата над Люксембург: Показахме, че можем, но да не се превъзбуждаме
БТА

Капитанът на България похвали представянето на отбора и ясните указания на Атанас Рибарски

Илия Груев изигра пълни 90 минути и носи капитанската лента при победата на България с 2:0 над Люксембург в Лигата на нациите.

Успехът беше първи за „лъвовете“ в група C4 и ги изведе от последното място. България вече заема третата позиция преди заключителните мачове срещу Исландия и Естония.

„Показахме много хубава игра, особено през първото полувреме. Искахме топката, играхме напред и се показвахме между линиите. Имаше атрактивен футбол“, заяви Груев.

Халфът призна, че след почивката националите са се прибрали по-назад, но подчерта добрите намеси на вратаря Даниел Наумов.

„Нормално е, когато водиш с 2:0, да се прибереш повече. Имахме и малко късмет, но каквито положения създадоха, Дани Наумов ги спаси много добре“, добави той.

Груев похвали и временния селекционер Атанас Рибарски за работата му в краткия период преди срещата.

„Треньорът ни помогна много с ясни указания. Имаме добра комуникация и той ми дава свобода, което е важно за мен и за отбора“, каза футболистът на Лийдс.

Капитанът участва и при второто попадение. Той изпълни бързо нарушение, след което Георги Русев асистира на Атанас Илиев.

„Имаме футболисти с достатъчно класа за подобни отигравания, но през последните месеци не го показвахме. Това трябва да се вижда във всеки мач, а не само един или два пъти в годината“, подчерта Груев.

Той не скри гордостта си от възможността да изведе България с капитанската лента.

„Голяма чест е за мен да бъда капитан на националния отбор. Най-важното е, че победихме и помогнах на тима“, заяви халфът.

Груев призна, че последните дни са били трудни за отбора заради слабите резултати и събитията извън терена.

„Бяха доста турбулентни дни. Не беше лесно, но показахме, че можем. Това са много важни три точки“, каза той.

Националът призова съотборниците си да запазят спокойствие преди следващите двубои.

„Трябва да бъдем позитивни и да продължим да играем както през първото полувреме. Този мач показа, че вървим в правилната посока, но беше само една среща и не трябва да се превъзбуждаме“, завърши Илия Груев.

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