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Атанас Рибарски преди Люксембург: Вярвам, че България ще победи

Атанас Рибарски преди Люксембург: Вярвам, че България ще победи
БТА

Временният селекционер поиска повече спокойствие, концентрация и ясна идея в играта на националния отбор

Временният селекционер на България Атанас Рибарски изрази увереност, че националният отбор може да победи Люксембург и да направи първа крачка към излизане от тежката ситуация в Лигата на нациите.

„Лъвовете“ гостуват на „Стад дьо Люксембург“ във вторник от 21:45 часа в четвъртия си мач от група 4 на Лига C.

България е на последното място с една точка и все още няма победа. Националите загубиха с 1:2 от Люксембург в Пловдив, завършиха 0:0 с Естония и отстъпиха с 0:3 при гостуването си на Исландия.

„Това ще бъде различен мач с различна настройка и нагласа. Надяваме се да подобрим играта с топката. Срещу Исландия загубихме фокус и концентрация. Идеята е това да не се повтаря“, заяви Рибарски.

Селекционерът призна, че има колебания около състава заради физическото състояние на част от футболистите и наказанията на двама от националите.

„При някои играчи има физически проблеми заради натоварването. Имаме и наказани футболисти, които вече са извън групата“, обясни той.

Рибарски очаква от играчите повече увереност и спокойствие както с топката, така и без нея.

„Отборът трябва да има план и ясна идея какво да прави на терена. Една победа може да бъде постигната, но без осъзнаване няма как тя да се затвърди и да се превърне в тенденция“, каза специалистът.

„Искам да убедим играчите, че са добри футболисти и превъзхождат своите съперници в групата“, добави той.

Временният селекционер предупреди, че Люксембург използва различни тактически варианти и България трябва да бъде подготвена да реагира при промяна на плана на домакините.

„В последните два мача те използваха два различни подхода. Трябва да сме готови и за двата и да можем да реагираме от пейката“, заяви Рибарски.

Той посочи честите промени в състава като една от причините националният отбор да няма изграден облик.

„За изграждането на ядро е необходимо време. Всеки лагер трябва да бъде продължение на предишния. Когато има постоянно текучество на футболисти, отборът губи своя облик“, обясни треньорът.

Рибарски отказа да коментира бъдещето си начело на България и заяви, че е изцяло концентриран върху предстоящия двубой.

„Отзовах се в момент, когато бях потърсен, и влагам цялата си енергия. След това ръководството ще вземе най-правилното решение“, каза той.

Въпреки трудната ситуация селекционерът завърши с увереност преди гостуването.

„Мачът е много важен и за двата отбора. Вярвам, че ние ще бъдем крайните победители“, заяви Атанас Рибарски.

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