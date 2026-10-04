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Марин Петков напусна лагера на България

Марин Петков напусна лагера на България
БТА

Националът няма да играе срещу Люксембург заради лични причини

Марин Петков напусна лагера на националния отбор на България по лични причини. Решението му е уважено от селекционера Атанас Рибарски и ръководството на Българския футболен съюз.

Атакуващият полузащитник ще отпътува от Люксембург за София и няма да участва в предстоящия двубой от Лигата на нациите.

България гостува на Люксембург във вторник, 6 октомври.

Така отсъстващите от състава стават трима. Освен Петков срещата ще пропуснат и наказаните Лукас Петков и Димитър Велковски.

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