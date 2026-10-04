Марин Петков напусна лагера на България

Марин Петков напусна лагера на националния отбор на България по лични причини. Решението му е уважено от селекционера Атанас Рибарски и ръководството на Българския футболен съюз.

Атакуващият полузащитник ще отпътува от Люксембург за София и няма да участва в предстоящия двубой от Лигата на нациите.

България гостува на Люксембург във вторник, 6 октомври.

Така отсъстващите от състава стават трима. Освен Петков срещата ще пропуснат и наказаните Лукас Петков и Димитър Велковски.