В Исландия: Сянката на „Златното поколение" от 90-те години тежи на България

Селекционерът на Исландия Арнар Гунлаугсон изрази любопитно мнение след победата на неговия отбор срещу България с 3:0 в Лигата на нациите. Според него нашите национали не са лишени толкова от качества, колкото им тежи сянката на „Златното поколение" от 90-те години.

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„Това не е същият отбор, с който съм израснал. Често съм казвал, че сянката на нашия отбор от „Златната ера" (б.р - участията на Исландия на европейското през 2016 г. и на световното през 2018 г.) виси над стадиона ни тук, така че можем само да си представим сянката, която виси над тях след отбора от златната ера, който имаха през 90-те“, заяви Гунлаугсон.

Макар че резултатът е убедително в полза на Исландия, националите можеха да поведат през първото полувреме, когато се откри прекрасна възможност пред Атанас Илиев в 27-ата минута. Нападателят на ЦСКА 1948 обаче не уцели добре топката и тя не застраши вратата на домакините.

„Винаги се учиш, дори и след години на тази игра. Имаш късмет, ако те изгонят само веднъж или два пъти от поста. Но днес за пореден път се видя колко е малка разликата между това. България лесно можеше да поведе в този мач и аз съм наясно, че винаги трябва да имаш късмет на своя страна, за да стигнеш до финалите“, каза Гунлаугсон след края на срещата в Рейкявик.

Резултатът означава, че България остава на последното четвърто място с 1 точка в група с Исландия, Естония и Люксембург. Следващият мач на националите е гостуване на Люксембург (6 октомври), който спечели в Пловдив с 2:1 на 26 септември. Исландия е лидер в групата със 7 точки, Естония има 5, а Люксембург е с актив от 3 точки.