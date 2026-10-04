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В Исландия: Сянката на „Златното поколение" от 90-те години тежи на България

В Исландия: Сянката на „Златното поколение" от 90-те години тежи на България

Имахме късмет, че не ни вкараха първи гол, обяви селекционерът Арнар Гунлаугсон

Селекционерът на Исландия Арнар Гунлаугсон изрази любопитно мнение след победата на неговия отбор срещу България с 3:0 в Лигата на нациите. Според него нашите национали не са лишени толкова от качества, колкото им тежи сянката на „Златното поколение" от 90-те години.

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„Това не е същият отбор, с който съм израснал. Често съм казвал, че сянката на нашия отбор от „Златната ера" (б.р - участията на Исландия на европейското през 2016 г. и на световното през 2018 г.) виси над стадиона ни тук, така че можем само да си представим сянката, която виси над тях след отбора от златната ера, който имаха през 90-те“, заяви Гунлаугсон.

Макар че резултатът е убедително в полза на Исландия, националите можеха да поведат през първото полувреме, когато се откри прекрасна възможност пред Атанас Илиев в 27-ата минута. Нападателят на ЦСКА 1948 обаче не уцели добре топката и тя не застраши вратата на домакините.

„Винаги се учиш, дори и след години на тази игра. Имаш късмет, ако те изгонят само веднъж или два пъти от поста. Но днес за пореден път се видя колко е малка разликата между това. България лесно можеше да поведе в този мач и аз съм наясно, че винаги трябва да имаш късмет на своя страна, за да стигнеш до финалите“, каза Гунлаугсон след края на срещата в Рейкявик.

Резултатът означава, че България остава на последното четвърто място с 1 точка в група с Исландия, Естония и Люксембург. Следващият мач на националите е гостуване на Люксембург (6 октомври), който спечели в Пловдив с 2:1 на 26 септември. Исландия е лидер в групата със 7 точки, Естония има 5, а Люксембург е с актив от 3 точки.

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