Следователите от цялата страна гласуват за своя представител в новия състав на Висшия съдебен съвет (ВСС). Вотът е последният етап от попълването на кадровия орган на съдебната власт, след като ден по-рано Народното събрание избра 11-те представители на парламентарната квота в Съдийската и Прокурорската колегия.

Право на глас имат 453 следователи, които трябва да изберат между двама кандидати – Петко Петков от Националната следствена служба и Бойко Атанасов от следствения отдел на Софийската градска прокуратура.

Гласуването се провежда само с хартиени бюлетини. За да спечели, един от кандидатите трябва да получи повече от половината от действителните гласове. Избирателната активност е висока, като пред изборното помещение се образуваха опашки.

До момента във ВСС няма подадени жалби срещу избора на представителите на съдиите и прокурорите. Ако и днешният вот не бъде оспорен в предвидения едноседмичен срок, имената на новите 11 членове от професионалната квота ще бъдат обнародвани в „Държавен вестник“. Сред първите гласували тази сутрин бяха Борислав Сарафов и Мария Павлова.

Бившият изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов призова работата на новия ВСС да не се свежда единствено до предстоящия избор на главен прокурор.

Според него всички магистрати имат съществена роля за функционирането на съдебната система и не бива да се преувеличава значението на една отделна длъжност.

„Аз зная, защото близо три години изпълнявах тези функции, че всъщност главният прокурор не е нищо повече от обикновен администратор на системата. Главният прокурор не трябва да бъде човек, който се меси в разследвания и дела. Между другото, той няма такива правомощия“, заяви Сарафов.

Бившият служебен министър на правосъдието и заместник главен прокурор Мария Павлова изрази надежда новият състав на ВСС да работи чрез конструктивен диалог както между членовете си, така и с магистратската общност и останалите държавни институции.

Тя подчерта, че независимостта на съдебната власт и разделението на властите не изключват необходимостта от комуникация и сътрудничество между институциите.

Павлова обърна внимание и на натрупаните през годините проблеми в съдебната система, сред които провеждането на конкурсите и атестирането на магистратите. По думите ѝ решаването им ще изисква и законодателни промени, което прави диалога с изпълнителната и законодателната власт особено важен.