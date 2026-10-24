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Правосъдното министерство и нотариусите обединяват усилия срещу имотните измами

Правосъдното министерство и нотариусите обединяват усилия срещу имотните измами
Снимка: Министерство на правосъдието

Министърът на правосъдието Николай Найденов представи съвместни законодателни инициативи, насочени към защита на уязвимите граждани и дигитализация на нотариалните производства

Министърът на правосъдието Николай Найденов беше гост на Нотариалната камара по повод професионалния им празник. Той подчерта съвместните усилия на Министерството на правосъдието и Нотариалната камара и всички заинтересовани страни за изготвянето на изменения в Закона за наследството, Гражданския процесуален кодекс, Семейния кодекс, Закона за задълженията и договорите, Закона за собствеността, Закона за задълженията и договорите и Закона за гражданската регистрация.

Целта е превенция и пресичане на имотните измами и запазване на интересите на уязвимите слоеве на населението, съобщиха от Министерство на правосъдието.

Събитието започна със създаване на Институт за професионално обучение и развитие на нотариата - НОТА.

"НОТА може да бъде и консултативна платформа за обсъждане на законодателни инициативи, които да подпомагат Министерството на правосъдието при изготвянето на анализи за съответствие и оценки на въздействието на нормативни актове, свързани с електронния нотариат и дигитализацията на производствата", каза Найденов.

Той добави, че институтът може да превърне теоретичното обучение в динамичен инструмент за противодействие на имотните измами.

Нотариусите и чуждестранните гости бяха приветствани и от нотариус Луиза Стоева - председател на Съвета на нотариусите, адв. Стефан Марчев - председател на Висшия адвокатски съвет, Барио дел Олмо - председател на Нотариалната камара на Кралство Испания, доц. Боряна Мусева, член на Управителния съвет на Фондация "Център за обучение на адвокати "Кръстю Цончев", и представители на академичната общност.

В приветствието си министърът посочи, че много млади хора се насочват към тази професия, за да я практикуват в полза на гражданите и бизнеса.

През август Министерството на правосъдието предложи по-ефективна защита срещу имотните измами, по-строги правила при завещанията, сделките с недвижими имоти, пълномощните и придобиването на собственост по давност.

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