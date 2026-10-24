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Четирима загинали при въздушен удар в Йемен, седем души са ранени при друга атака

Четирима загинали при въздушен удар в Йемен, седем души са ранени при друга атака
АР/БТА

Ударът е бил нанесен късно снощи срещу жилищна къща в град Хиба, близо до Таиз

Четирима души от едно семейство, сред които жени и деца, са загинали при въздушен удар в Йемен, съобщиха здравните власти на хутите, подкрепяни от Иран, цитирани от Асошиейтед прес (AP) и The Times of Israel.

Ударът е бил нанесен късно снощи срещу жилищна къща в град Хиба, близо до Таиз – район, засегнат от подновените боеве в гражданската война в страната.

При отделна атака рано тази сутрин е бил поразен приют за африкански мигранти в северния град Саада. По данни на говорител на хутите при удара са ранени седем души.

Говорителят обвини Саудитска Арабия за двете нападения. Към момента на съобщението Рияд не е отговорил на отправеното искане за коментар.

Припомняме, че през март 2015 г. Саудитска Арабия оглавява военна коалиция и започва военна интервенция в Йемен. Намесата е извършена по искане на международно признатото правителство на президента Абд Рабу Мансур Хади, което по това време губи контрол над голяма част от страната.

Основната цел на Саудитска Арабия е да спре хутите и да помогне за възстановяването на правителството.

Саудитските власти разглеждат въоръжено движение, близко до Иран и разполагащо с ракети и безпилотни самолети, като сериозна заплаха за собствената си сигурност.

От своя страна хутите започват да извършват ракетни и дронови атаки срещу саудитска територия.

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