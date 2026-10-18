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Саудитска Арабия съобщи за прехванати ракети и дронове, изстреляни от йеменските хути

Саудитска Арабия съобщи за прехванати ракети и дронове, изстреляни от йеменските хути
Снимка: AP/БТА

Военната коалиция твърди, че е унищожила две балистични ракети и е прехванала три дрона, докато двама пилоти са загинали при катастрофа на саудитски разузнавателен хеликоптер

Саудитска Арабия е прехванала нови дронове и ракети, изстреляни от йеменските хути, съобщи ДПА, позовавайки се на информация от водената от Рияд военна коалиция.

Две от балистичните ракети са били насочени към югозападния саудитски град Хамис Мушаит. Говорителят на коалицията Турки ал Малики заяви, че те са били прехванати и унищожени. По думите му са били неутрализирани и два дрона в района на столицата Рияд, както и трети безпилотен апарат в богатия на петрол източен район на страната.

Ал Малики не предостави информация за евентуални жертви или материални щети вследствие на атаките.

Говорителят отхвърли и твърдението на хутите, че движението е свалило саудитски хеликоптер "Апачи". По информация на коалицията саудитски разузнавателен хеликоптер се е разбил заради техническа неизправност в района на Наджран, в югозападната част на страната, близо до границата с Йемен. При катастрофата са загинали двамата пилоти.

През последните седмици хутите засилиха атаките си срещу Саудитска Арабия на фона на ново изостряне на конфликта в Йемен.

Рияд подкрепя международно признатото правителство в Йемен и многократно е извършвал въздушни удари срещу позиции на хутите, отбелязва ДПА.

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