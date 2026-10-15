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Ракетен удар на хутите по двореца в Аден отне живота на четирима души

Ракетен удар на хутите по двореца в Аден отне живота на четирима души
АП/БТА

Над 10 са ранени

Най-малко четирима души бяха убити, а над 10 бяха ранени при ракетна атака на хутите срещу президентския дворец в южния йеменски град Аден, където е разположено седалището на международно признатото правителство. Това съобщи Франс прес, позовавайки се на трима военни представители.

Медия, свързана с йеменските бунтовници, предаде по-рано днес, че хутите са поразили ръководен от саудитски офицери „щаб за военни операции“ в двореца „Ал Машик“ в Аден. Въпреки сериозността на удара, от Министерството на информацията, културата и туризма увериха, че премиерът Шая Зиндани и членовете на правителството на Йемен са в пълна безопасност след нападението срещу правителствения комплекс, информира агенция ДПА.

Успоредно с нападението в Аден, силите на международно признатото правителство на Йемен обявиха, че хутите са изстреляли балистични ракети и по централния град Мариб, който се намира в стратегически важен и богат на нефт регион.

„Терористичните милиции на хутите изстреляха няколко балистични ракети по гъстонаселения град Мариб“, се посочва в официално изявление на правителствените сили, публикувано в социалната мрежа Х.

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