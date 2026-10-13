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Саудитска Арабия е отхвърлила предложение на Израел за общи действия срещу хутите

Саудитска Арабия е отхвърлила предложение на Израел за общи действия срещу хутите
АП/БТА

Това нямало да изглежда добре пред саудиците, опасявал се Мохамед бин Салман

Саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман е отхвърлил предложението на Израел за съвместна военна кампания срещу йеменските хути, съобщава израелският вестник Haaretz, позовавайки се на дипломатически източници. Натискът за военно сътрудничество е бил упражнен с посредничеството на САЩ.

Според източника на изданието, израелският премиер Бенямин Нетаняху е направил последователни опити да убеди Рияд да позволи на Израел да се намеси в конфликта. Престолонаследникът обаче е наложил вето, тъй като съвместни действия с Тел Авив „няма да изглеждат добре пред саудитското обществено мнение“. Поради тази причина израелска военна интервенция в Йемен в момента остава „извън границите на възможното“.

Офанзивата на Тел Авив подчертава стремежа на Израел да използва ескалацията на конфликта в Йемен като трамплин за нормализиране на отношенията с Рияд. Желанието за сближаване се засили след зачестилите атаки на хутите срещу кралството, включително последното смъртоносно нападение срещу летището в Рияд. Друг източник, запознат с преговорите, потвърждава, че целта на Израел е била „да се подаде ръка на саудитците“ и да се подготви почвата за бъдещо мирно споразумение.

До момента официален коментар от страна на Саудитска Арабия липсва. Позицията на Рияд остава непроменена – дипломатически отношения с Израел ще бъдат установени едва след реален напредък към създаването на независима палестинска държава. Този курс контрастира с усилията на Вашингтон, където Доналд Тръмп и покойният сенатор Линдзи Греъм активно лобираха за включването на Саудитска Арабия в Авраамовите споразумения за нов регионален ред.

Напрежението в региона се покачи драстично след съботния удар на хутите срещу международното летище „Крал Халид“ в Рияд, при който загинаха 12 души, а стотици бяха ранени.

По повод трагедията Нетаняху направи безпрецедентен жест в социалната мрежа X, заявявайки: „Остро осъждам ужасяващата терористична атака... От името на народа на Израел изразявам най-дълбоките ни съболезнования на семействата на убитите и пожелания за пълно възстановяване на ранените.“

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