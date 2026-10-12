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Авиокомпании масово отменят полети до Саудитска Арабия

Авиокомпании масово отменят полети до Саудитска Арабия
АП/БТА

Честите и интензивни атаки на хутите поставят кралството пред изпитание, принуждавайки го да изразходва огромен брой ракети прехващачи, чиято наличност в световен мащаб е силно ограничена

Военната ескалация в Близкия изток предизвика транспортен хаос, след като международни авиокомпании масово отмениха полетите си до Саудитска Арабия и съседните държави.

Решението идва след смъртоносните нападения през уикенда, при които йеменските хути, съюзени с Иран, поразиха международното летище в Рияд, отнемайки живота на 13 души.

В резултат на атаката ключовата аерогара остава напълно затворена. В отговор на кризата германската група Lufthansa, базираната в Абу Даби Etihad Airways и индийската Akasa Air преустановиха полетите си до кралството до средата на октомври, докато френско-нидерландската Air France-KLM удължи спирането до края на месеца. Най-строги мерки наложи азиатската Philippine Airlines, която замрази линиите си до 29 ноември, а големите индийски превозвачи IndiGo и Air India Express анулираха маршрутите си до Рияд, Дамам и Джида.

Въпреки че саудитските сили успяха да прехванат множество въздушни цели, насочени срещу територията на монархията, няколко ключови удара срещу енергийни съоръжения и столичното летище успяха да пробият саудитската противовъздушна отбрана.

Честите и интензивни атаки на хутите поставят кралството пред изпитание, принуждавайки го да изразходва огромен брой ракети прехващачи, чиято наличност в световен мащаб е силно ограничена. Анализаторът Андреас Криг от Кралския колеж в Лондон подчертава, цитиран по Франс прес, че дори многопластова система, съчетаваща комплексите „Пейтриът“ (Patriot), системите за противоракетна отбрана на голяма височина THAAD и изтребители, не може да осигури непробиваем защитен купол над страна с площ от близо 2,2 милиона квадратни километра.

Защитата на кралството се усложнява допълнително от огромните мащаби на критичната му инфраструктура. Самото летище в Рияд е едно от най-големите в света, разпростиращо се на 225 квадратни километра — площ, която е над два пъти по-голяма от тази на Париж.

Според експерти, Рияд е изправен пред стратегическото предизвикателство постоянно да отбранява както столицата и летищата, така и ключовите петролни съоръжения, военни бази и свещени градове.

На този фон ограничените възможности на местната военна промишленост принуждават Саудитска Арабия да разчита в голяма степен на чуждестранни военни инструктори и военнослужещи, за да укрепи националната си отбрана в условията на разрастващия се конфликт с Иран.

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