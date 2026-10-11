След атаката с 12 жертви: Хутите обявиха Саудитска Арабия за военна зона

Йеменските хути отправиха официално предупреждение към авиокомпаниите, пътниците и летищните служители незабавно да избягват летищата и въздушното пространство на Саудитска Арабия. Бунтовниците обявиха страната за „театър на военни действия“, като единствените изключения са свещените градове Мека и Медина, предава Ройтерс.

Заплахата беше отправена в платформата X само ден след като брутална атака срещу международното летище „Крал Халид“ в Рияд отне живота на 12 души и рани над 300 други.

Нападението е най-смъртоносното на саудитска територия от над десетилетие и бележи критична ескалация на конфликта между подкрепяните от Иран хути и водената от Рияд коалиция. Атаката се явява пряко разклонение на по-широката война срещу Иран, започната от САЩ и Израел.

Американският президент Доналд Тръмп вече обяви, че Вашингтон обмисля да се присъедини с директни военни удари срещу цели на хутите в Йемен в подкрепа на саудитската офанзива.

Въпреки сериозния инцидент и временното затваряне на столичното летище, саудитското министерство на енергетиката отказа да отмени мащабния международен конгрес WPC Energy Congress в Рияд. Форумът започна по план в неделя при засилени мерки за сигурност, като в него участват над 70 министри и 300 корпоративни ръководители от цял свят.

Същевременно обаче местните власти реагираха остро на заплахата за сигурността, като извънредно преустановиха присъствените учебни часове в столицата и прехвърлиха всички ученици на дистанционно обучение.

Това е третият въздушен удар срещу летището в Рияд в рамките на една седмица, което принуди Саудитската служба за гражданска авиация напълно да спре полетите до оценка на щетите. Сред загиналите при съботната атака има граждани на Саудитска Арабия, САЩ, Бангладеш, Йордания, Палестина и Сирия. Коалицията докладва и за други инциденти през уикенда, включително паднал снаряд близо до летището в Дамам и прихванат боен дрон в Източната провинция.