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Хутите поеха отговорност за трета атака срещу летището в Рияд за деня

Хутите поеха отговорност за трета атака срещу летището в Рияд за деня
Снимка: AP/БТА

Най-малко един самолет е сериозно повреден, а десетки полети до саудитската столица са отменени

Хутите поеха отговорност за трета за деня атака срещу летището в Рияд, като при удара най-малко един самолет е бил сериозно повреден, предаде Франс прес.

Свързаната с Иран йеменска групировка заяви, че освен летището на саудитската столица е атакувала с балистични ракети и летището в Наджран и военновъздушната база в Хамис Мушаит. И двата обекта се намират в близост до границата с Йемен.

Според източник на АФП най-малко един самолет на летището в Рияд е бил сериозно повреден, а друг източник посочва, че са засегнати общо три самолета.

На този фон Държавният департамент на САЩ призова американските граждани в Саудитска Арабия чрез публикация в "Екс" към "повишена бдителност".

Атаките доведоха и до сериозни нарушения на въздушния трафик. Няколко десетки полета до летището в Рияд са били отменени, съобщи Ройтерс, позовавайки се на специализирания сайт "ФлайтРадар 24".

Германската авиокомпания "Луфтханза" и три индийски авиокомпании също обявиха, че временно спират полетите си до саудитската столица.

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