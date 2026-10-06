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Хутите удариха три летища в Саудитска Арабия

Хутите удариха три летища в Саудитска Арабия
АР/БТА

Саудитските власти засега не са потвърдили информацията

Йеменските бунтовници хути съобщиха, че са изстреляли ракети по три летища в югозападната част на Саудитска Арабия на фона на продължаващия конфликт между подкрепяното от Рияд йеменско правителство и бунтовниците, предаде ДПА.

Военен говорител на хутите заяви, че е изстреляна балистична ракета по международното летище Абха. По думите му след удара работата на летището е била преустановена. Саудитските власти засега не са потвърдили информацията.

Ден по-рано саудитската авиационна администрация съобщи, че са били поразени летищата в Наджран и Джизан, които също се намират в югозападната част на страната. При тези атаки трима души са получили леки наранявания, а са нанесени и материални щети.

В конфликта в Йемен военна коалиция, оглавявана от Саудитска Арабия, подкрепя международно признатото правителство срещу хутите, които са подкрепяни от Иран.

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