Хутите удариха три летища в Саудитска Арабия

Йеменските бунтовници хути съобщиха, че са изстреляли ракети по три летища в югозападната част на Саудитска Арабия на фона на продължаващия конфликт между подкрепяното от Рияд йеменско правителство и бунтовниците, предаде ДПА.

Военен говорител на хутите заяви, че е изстреляна балистична ракета по международното летище Абха. По думите му след удара работата на летището е била преустановена. Саудитските власти засега не са потвърдили информацията.

Ден по-рано саудитската авиационна администрация съобщи, че са били поразени летищата в Наджран и Джизан, които също се намират в югозападната част на страната. При тези атаки трима души са получили леки наранявания, а са нанесени и материални щети.

В конфликта в Йемен военна коалиция, оглавявана от Саудитска Арабия, подкрепя международно признатото правителство срещу хутите, които са подкрепяни от Иран.