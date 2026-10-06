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Битка за Червено море: Саудитската коалиция изтласка хутите от ключови петролни маршрути

Битка за Червено море: Саудитската коалиция изтласка хутите от ключови петролни маршрути
АП/БТА

Успехът на сухопътната операция е резултат от интензивни саудитски въздушни удари, които принудиха бойците на подкрепяното от Иран движение да се изтеглят към планинските масиви

Подкрепяната от Саудитска Арабия армия на Йемен е предприела настъпление по крайбрежието на Червено море, успявайки да прогони шиитските бунтовници хути от ключовия проток Баб ел-Мандеб и да достигне покрайнините на стратегическия град Мока. Информацията бе потвърдена от Министерството на отбраната на международно признатото правителство, което обяви пълното освобождаване на района.

Успехът на сухопътната операция е резултат от интензивни саудитски въздушни удари, които принудиха бойците на подкрепяното от Иран движение да се изтеглят към планинските масиви. Превземането на позициите около протока, включително на военната писта в окръг Дубаб, има ключово геополитическо значение. Пробивът би могъл да освободи жизненоважния търговски път за петролни доставки през Червено море, който беше сериозно блокиран, предизвиквайки сътресения на световните енергийни пазари.

В отговор на офанзивата, хутите обявиха, че са извършили масирани удари с ракети и дронове по стратегически обекти дълбоко в територията на Саудитска Арабия. Сред атакуваните цели се посочват международното летище „Крал Халид“ в столицата Рияд, летището в Абха, военната база „Хамис Мушаит“ и рафинерия на петролния гигант „Арамко“ в Рабиг. Към момента Рияд не е коментирал официално тези твърдения, а бунтовниците заплашиха да атакуват и гражданския въздушен трафик над Саудитска Арабия.

Въпреки загубите по крайбрежието, хутите отбелязват напредък във вътрешността на страната. Според военни източници бунтовниците са обсадили изцяло третия по големина град Таиз, прекъсвайки основните пътни артерии и блокирайки многохилядния правителствен гарнизон там. Местните медии под контрола на хутите дори твърдят, че техните части са достигнали до резиденцията на лидера на Президентския съвет Рашад ал-Алими в провинция Таиз. Междувременно самият Ал-Алими направи изявление в неделя, заричайки се да води битката „до пълното освобождение на страната от терористичната милиция“.

Ескалацията на конфликта, който се разглежда като проявление на прокси сблъсъка между САЩ и Иран, задейства регионалните съюзи. Саудитска Арабия, Турция и Пакистан проведоха спешна среща в Рияд, на която договориха незабавно разполагане на допълнителни военни сили на саудитска територия под егидата на пакта за отбрана на Мека.

Военните действия задълбочават хуманитарната катастрофа в Йемен. По официални данни на Агенцията на ООН за миграцията, цитирани по Ройтерс, от новото избухване на гражданската война досега над 184 000 души са били принудени да напуснат домовете си, а в обсадените зони като Таиз вече се наблюдава критичен недостиг на гориво и стоки от първа необходимост.

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