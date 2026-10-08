Хутите заплашиха петролни обекти в Саудитска Арабия с нови атаки

Подкрепяните от Иран йеменски хути призоваха служителите в петролните съоръжения на Саудитска Арабия да напуснат работните си места, за да не попаднат под удар, на фона на засилващите се военни действия срещу подкрепяните от Рияд сили, предаде Франс прес.

Предупреждението е отправено на фона на ново изостряне на военните действия между хутите и силите, подкрепяни от Саудитска Арабия.

"Служителите във всички петролни съоръжения трябва да напуснат обектите, които представляват цели за нашите сили, за да не излагат живота си на опасност", написа в "Екс" говорителят на шиитските бунтовници Яхия Сария.

Той повтори и предупреждението на движението към авиокомпаниите и пътниците да избягват Саудитска Арабия.

Международното летище в Рияд, което отново беше подложено на атака от хутите, призова пътниците да проверяват предварително статута на полетите си.

От летището посъветваха пътниците да се свържат с авиокомпаниите си и да проверят дали полетите им не са отменени, преди да потеглят към аерогарата.

"Моля, свържете се с вашата авиокомпания и потвърдете статута на полета си, преди да се отправите към летището", се казва в изявление на летището, публикувано в "Екс".