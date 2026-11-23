Още две момичета са пострадали при отделни случаи, свързани с разследването на насилието над непълнолетни. Това стана ясно по време на брифинг на Столичната дирекция на вътрешните работи.

"Единият случай е от 21 септември и съдържа данни за блудствени действия с момиче, а другият е от средата на октомври и е свързан със стрелба с газов пистолет", каза директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков.

Полицията продължава да проверява всички видеоматериали, с които разполага, за да установи колко са пострадалите и кои лица са участвали в престъпленията.

Сигналът за основния случай е получен на 17 ноември в Първо районно управление. На 18 ноември е образувано досъдебно производство. В рамките на 24 часа са разпитани седем свидетели, включително пострадалото момиче, и е изготвена видеотехническа експертиза. Задържани са четирима души – трима непълнолетни и един пълнолетен. Трите непълнолетни момчета вече са привлечени като обвиняеми и са с мярка „задържане под стража“.

При последващи действия полицията е открила и иззела газовия пистолет, с който според разпространените кадри е стреляно по момиче. Установен е и телефон на един от обвиняемите, който впоследствие е бил заложен в заложна къща.

Сериозни въпроси възникват и около действията на полицейския патрул, посетил жилището след сигнал за нарушаване на нощната тишина. От СДВР съобщиха, че е разпоредена проверка дали служителите са изпълнили задълженията си.

Според обясненията на полицаите те са проверили на входа дъщерята на собственичката на апартамента и едно пълнолетно момче, след което са ги предупредили да не нарушават обществения ред. Ще бъдат изискани записи и справки от телефон 112, както и информация за действията на дежурните служители и патрула.

„Няма как да прикрием нещо. Като ръководител на Столичната дирекция на вътрешните работи няма да толерирам и няма да допусна неглижиране или формално изпълнение на служебните задължения“.

По време на брифинга бяха поставени и въпроси за евентуална връзка между служител на криминална полиция и бащата на едно от момчетата, за които има данни, че са съпричастни към случилото се. От СДВР заявиха, че към момента не е установен служител на МВР, който да е родственик на някое от момчетата във видеоклиповете.

Полицията съобщи още, че едно от трите непълнолетни момчета има предишна криминална проява. През август е имало предложение за настаняването му във възпитателно училище-интернат, но мярката не е изпълнена заради обжалване. Другите две момчета нямат криминални прояви.

По информация на разследващите участниците са употребили значително количество алкохол. Към момента няма установени данни за насилствено поставяне на наркотични вещества в напитките.

От СДВР подчертаха, че разследването вече е поето от следствието и полицията извършва допълнителни действия по възлагане на наблюдаващия прокурор.

Проверяват се всички предоставени записи, включително за евентуални други пострадали и съпричастни лица. От съображения за сигурност и за защита на непълнолетните няма да бъдат разкривани самоличността им и подробности, които биха могли да попречат на разследването.