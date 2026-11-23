Българската прокуратура официално е поискала от израелските власти да бъде екстрадиран гражданинът на Израел, обвинен за убийството на 83-годишен мъж в асансьор на метростанция „Жолио Кюри“ в София.

Искането е изпратено на 18 ноември, съобщиха от прокуратурата.

Досъдебното производство по случая е образувано на 15 октомври 2026 г. Според събраните до момента доказателства престъплението е извършено около 13:00 часа в асансьорната кабина на метростанцията в столичния квартал „Изток“. Жертвата е 83-годишен мъж, бивш преподавател в Софийския университет.

На 17 октомври израелският гражданин Ш. Л. е привлечен като обвиняем. Според прокуратурата той е нанесъл множество удари в областта на главата на възрастния мъж.

В резултат на нападението жертвата е получила тежка черепно-мозъчна травма, остра кръвозагуба и е вдишала кръв. От прокуратурата посочват, че престъплението е извършено с особена жестокост и по особено мъчителен начин. По това време местонахождението на обвиняемия не е било известно, поради което обвинението е предявено на назначения му служебен защитник. Същия ден мъжът е обявен за международно издирване чрез Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ с червен бюлетин на Интерпол.

Междувременно българските власти са изпратили до Израел и молба за правна помощ. В нея са поискани извършване на действия по разследването, събиране на доказателства и предоставяне на информация от израелските компетентни органи.

На 13 ноември Интерпол – Йерусалим, е уведомил българските власти, че обвиняемият е установен и задържан от полицията в Аялон. Задържането е извършено след разрешение от Международния отдел към Министерството на правосъдието на Израел. На 15 ноември Окръжният съд в Йерусалим е постановил Ш. Л. да остане в ареста за срок от 20 дни.

Три дни по-късно – на 18 ноември, временно изпълняващият функциите главен прокурор е изпратил до министъра на правосъдието на Израел официалната молба за екстрадиция на обвиняемия в България.

Искането е изготвено на основание Европейската конвенция за екстрадиция и към него са приложени необходимите документи.

Предстои израелските власти да разгледат българското искане и да се произнесат по процедурата за предаването на обвиняемия на българските власти.

До окончателното приключване на екстрадиционната процедура той остава задържан в Израел.