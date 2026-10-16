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Убитият в асансьора на софийското метро е бивш преподавател в Софийския университет

Убитият в асансьора на софийското метро е бивш преподавател в Софийския университет
БТА

83-годишният доцент Андрей Атанасов е преподавал дълги години в Биологическия факултет

Убитият след жесток побой в асансьор на метростанция "Жолио Кюри" в София е доцент Андрей Атанасов, бивш преподавател в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Това съобщава bTV, позовавайки се на свои източници.

83-годишният мъж е преподавал дълги години в Биологическия факултет на най-старото висше училище у нас.

Тежкият инцидент е станал вчера, когато Атанасов е открит в безпомощно състояние в асансьора на метростанцията. Той е бил в кома и с множество наранявания. Пострадалият е транспортиран в болница, където по-късно е починал.

По непотвърдена информация на bTV в основата на убийството може да стои личен мотив. Разследващите са иззели записи от охранителни камери в района, които ще бъдат използвани за изясняване на обстоятелствата около престъплението.

Към момента няма задържан за убийството. Образувано е досъдебно производство.

Изпълнителният директор на "Метрополитен" Николай Найденов коментира случая в ефира на bTV, като подчерта, че метрото остава безопасно за пътниците.

"Метрото е безопасно - няма инциденти, свързани с безопасността. Инциденти, които се свързват с довеждаща инфраструктура, са проблем на начина, по който се развива и сега нашето общество", заяви Найденов.

Той благодари на гражданите, които са подали сигнал и са потърсили съдействие от служителите на метрото.

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