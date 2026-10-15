Мъж почина след побой в асансьора на метростанция "Жолио Кюри"

Мъж е бил открит в тежко състояние след побой в асансьора на метростанция "Жолио Кюри" в София. Пострадалият е починал в болница, съобщава bTV, позовавайки се на информация от Спешна помощ.

След инцидента районът е отцепен, а на място започва оглед. Към момента в предоставената информация няма подробности за обстоятелствата около побоя и самоличността на мъжа.