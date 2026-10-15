След ареста на бивш депутат от ДПС: ГДБОП разкри нови данни за милионната схема във ВиК

В рамките на допълнително предприетите действия и направени до момента проверки е установено, че дейности, предмет на сключени договори, отнасящи се до водоеми за питейно-битови нужди в няколко селищни системи, са извършени формално, с лошо качество и в непълен обем, като независимо от това строителните работи са приети и заплатени изцяло. Само за една от тях са изплатени средства два пъти над първоначално обявената стойност чрез допълнително направени споразумения за непредвидени разходи.

По друга обществена поръчка по идентичен начин е заплатена сума, без ремонтните работи да са реализирани на практика, а някои от дейностите са оценени на квадратен метър, като например направата на метална неръждаема стълба е оценена на 1700 лева, а направата и монтажът на врата към водна камера от ПВЦ – на 3200 лв. Разплатената сума от само тези два договора е за над 13 милиона лева без ДДС (близо 16 милиона лева с включено ДДС).

Установено е също, че процедурата по обществените поръчки е проведена с предварителна уговорка между възложителя и изпълнителя, а по-голяма част от усвоените средства са били пренасочени към лица, свързани с предмета на разследването. Придобити са данни и за несъответствия между отчетените и заплатени строително-ремонтни дейности и фактическото състояние на предадените обекти.

В хода на проведената вчера специализирана полицейска операция са арестувани 11 души като заподозрени за срок до 24 часа по ЗМВР. Извършени са действия по разследването на 31 адреса – претърсвания на 7 домашни адреса и 24 огледа на местопроизшествие. Иззети са над 20 000 евро в различна валута, ценности – инвестиционни монети, накити и часовници, множество документи, тефтери и електронни устройства с информация, имаща отношение към воденото производство, както и различни по вид и калибър боеприпаси. В качеството на свидетели са разпитани 38 души. Работата продължава.