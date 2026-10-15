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След ареста на бивш депутат от ДПС: ГДБОП разкри нови данни за милионната схема във ВиК

След ареста на бивш депутат от ДПС: ГДБОП разкри нови данни за милионната схема във ВиК
ГДБОП

Разследващите установили съмнителни плащания по обществени поръчки за над 13 милиона лева без ДДС, включително стълба за 1700 лева и врата за 3200 лева

ГДБОП продължава разследването на корупционна схема за източване на ВиК дружество чрез обществени поръчки, ощетила държавата с милиони евро. В тази връзка, действия по разследването са проведени на 14 октомври 2026 г на територията на няколко града в страната.

Спецоперацията на антимафиотите е реализирана под надзора на Окръжната прокуратура - Бургас и със съдействието на ОД на МВР в страната. В хода на разследването и до момента е установено, че организираната престъпна група е действала от м. февруари 2024 г. на територията на гр. Бургас и гр. София. Тя е образувана с користна цел – за извършване престъпления от длъжностни лица по чл. 321, ал. 3, вр. ал. 1 вр. чл. 256, ал. 2, вр. с ал. 1 от НК.

 

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