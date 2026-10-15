След ареста на бивш депутат от ДПС: ГДБОП разкри нови данни за милионната схема във ВиК
Разследващите установили съмнителни плащания по обществени поръчки за над 13 милиона лева без ДДС, включително стълба за 1700 лева и врата за 3200 лева
ГДБОП продължава разследването на корупционна схема за източване на ВиК дружество чрез обществени поръчки, ощетила държавата с милиони евро. В тази връзка, действия по разследването са проведени на 14 октомври 2026 г на територията на няколко града в страната.
Спецоперацията на антимафиотите е реализирана под надзора на Окръжната прокуратура - Бургас и със съдействието на ОД на МВР в страната. В хода на разследването и до момента е установено, че организираната престъпна група е действала от м. февруари 2024 г. на територията на гр. Бургас и гр. София. Тя е образувана с користна цел – за извършване престъпления от длъжностни лица по чл. 321, ал. 3, вр. ал. 1 вр. чл. 256, ал. 2, вр. с ал. 1 от НК.
В рамките на допълнително предприетите действия и направени до момента проверки е установено, че дейности, предмет на сключени договори, отнасящи се до водоеми за питейно-битови нужди в няколко селищни системи, са извършени формално, с лошо качество и в непълен обем, като независимо от това строителните работи са приети и заплатени изцяло. Само за една от тях са изплатени средства два пъти над първоначално обявената стойност чрез допълнително направени споразумения за непредвидени разходи.
По друга обществена поръчка по идентичен начин е заплатена сума, без ремонтните работи да са реализирани на практика, а някои от дейностите са оценени на квадратен метър, като например направата на метална неръждаема стълба е оценена на 1700 лева, а направата и монтажът на врата към водна камера от ПВЦ – на 3200 лв. Разплатената сума от само тези два договора е за над 13 милиона лева без ДДС (близо 16 милиона лева с включено ДДС).
Установено е също, че процедурата по обществените поръчки е проведена с предварителна уговорка между възложителя и изпълнителя, а по-голяма част от усвоените средства са били пренасочени към лица, свързани с предмета на разследването. Придобити са данни и за несъответствия между отчетените и заплатени строително-ремонтни дейности и фактическото състояние на предадените обекти.
В хода на проведената вчера специализирана полицейска операция са арестувани 11 души като заподозрени за срок до 24 часа по ЗМВР. Извършени са действия по разследването на 31 адреса – претърсвания на 7 домашни адреса и 24 огледа на местопроизшествие. Иззети са над 20 000 евро в различна валута, ценности – инвестиционни монети, накити и часовници, множество документи, тефтери и електронни устройства с информация, имаща отношение към воденото производство, както и различни по вид и калибър боеприпаси. В качеството на свидетели са разпитани 38 души. Работата продължава.