Новини
Търси
Подкаст
Общество

ГДБОП иззе над 250 кг наркотици от хладилни камиони за месо

ГДБОП иззе над 250 кг наркотици от хладилни камиони за месо
ГДБОП

218 пакети с марихуана и кокаин са открити при спецопарация в Ловеч.

Антимафиотите от ГДБОП откриха над 250 кг. наркотични вещества - 204 пакета марихуана и 14 пакета кокаин, укрити в хладилни камиони със сурово месо.

Спецоперацията е проведена на територията на месопреработвателно предприятие в Ловеч на 12 октомври 2026 г.

След придобита информация и съвместно със служители на Агенция „Митници“, са проведени редица мероприятия, при които са установени тежкотоварните композиции и свързаните с тях лица и фирми.

При щателната проверка, на покрива на едното ремарке са открити специално изградени тайници на покрива на едното ремарке. В тях са открити 204 пакета, съдържащи зелена тревиста маса, която при направения полеви наркотест реагира на канабис.

При проверката на второто ремарке, в легалния товар с пакетирани месни продукти, са открити 14 пакета с бяло прахообразно вещество, което при направения полеви наркотест реагира на кокаин. Те са били поставени в кутиите с пакетирано сурово месо в двата от полетите.

Арестувани по ЗМВР са двамата мъже, управлявали товарните композиции. Те са български граждани. Проверява се съпричастността им към схема за трафик на наркотични вещества, както и на фирми, които имат отношение към превоза и товара,уточни на брифинг зам.-директорът на ГДБОП.

Образувани са две досъдебни производства за извършени престъпления по чл. 354а, ал.2, въм връзка с ал.1 от НК за държане на високорискови наркотични вещества в големи размери с цел разпространение.

Още по темата

ГДБОП за бомбените заплахи: Целта е хаос и дестабилизация на държавата

ГДБОП за бомбените заплахи: Целта е хаос и дестабилизация на държавата

ГДБОП задържа 12 кг кокаин на границата с Турция

ГДБОП задържа 12 кг кокаин на границата с Турция

ГДБОП спря нелегална услуга с над 19 000 телевизионни канала и близо 100 000 заглавия

ГДБОП спря нелегална услуга с над 19 000 телевизионни канала и близо 100 000 заглавия

ГДБОП разследва вълната от бомбени заплахи: Следите водят към държава от ЕС

ГДБОП разследва вълната от бомбени заплахи: Следите водят към държава от ЕС

ГДБОП удари група в Пловдив: Иззеха 150 000 евро и 10 кг злато

ГДБОП удари група в Пловдив: Иззеха 150 000 евро и 10 кг злато

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

ВСС: Няма дисциплинарни производства срещу кандидатите заради "Нотариуса", "Осемте джуджета" и Красьо Черния

ВСС: Няма дисциплинарни производства срещу кандидатите заради "Нотариуса", "Осемте джуджета" и Красьо Черния

Радев и Боложан обсъдиха атаките в Черно море и общи мерки за сигурност

Радев и Боложан обсъдиха атаките в Черно море и общи мерки за сигурност

Комисията по отбрана одобри покупката на още пет комплекса IRIS-T за близо 926 млн. евро

Комисията по отбрана одобри покупката на още пет комплекса IRIS-T за близо 926 млн. евро

Шестима моряци са спасени от потъналия край Крапец кораб, 10 са в неизвестност

Шестима моряци са спасени от потъналия край Крапец кораб, 10 са в неизвестност

МЗ предлага нови правила за признаване на ваксини, поставени на деца в чужбина

МЗ предлага нови правила за признаване на ваксини, поставени на деца в чужбина

Водещи

Netflix ще излъчва всички 104 мача от Мондиал 2030 в Испания

Netflix ще излъчва всички 104 мача от Мондиал 2030 в Испания

  • Току-що
Германският министър на отбраната: Тръмп е притиснат до стената

Германският министър на отбраната: Тръмп е притиснат до стената

  • Преди 4 минути
ВСС: Няма дисциплинарни производства срещу кандидатите заради "Нотариуса", "Осемте джуджета" и Красьо Черния

ВСС: Няма дисциплинарни производства срещу кандидатите заради "Нотариуса", "Осемте джуджета" и Красьо Черния

  • Преди 4 минути
НАСА открива следи от живот на Марс

НАСА открива следи от живот на Марс

  • Преди 7 минути
Стивън Джерард: Титлите на Манчестър Сити трябва да бъдат отнети

Стивън Джерард: Титлите на Манчестър Сити трябва да бъдат отнети

  • Преди 10 минути
Британското контраразузнаване: Русия остава агресор номер едно

Британското контраразузнаване: Русия остава агресор номер едно

  • Преди 20 минути
ГДБОП иззе над 250 кг наркотици от хладилни камиони за месо

ГДБОП иззе над 250 кг наркотици от хладилни камиони за месо

Украйна не е била предупредена за руската атака с балистични ракети

Украйна не е била предупредена за руската атака с балистични ракети

  • Преди 24 минути
Два тайбрека пратиха Зверев на четвъртфиналите в Шанхай

Два тайбрека пратиха Зверев на четвъртфиналите в Шанхай

  • Преди 28 минути
Радев и Боложан обсъдиха атаките в Черно море и общи мерки за сигурност

Радев и Боложан обсъдиха атаките в Черно море и общи мерки за сигурност

  • Преди 33 минути
Франция задържа руски танкер от „сенчестия флот“ в Индийския океан

Франция задържа руски танкер от „сенчестия флот“ в Индийския океан

  • Преди 34 минути
Три държави настояват двустранните спорове да не спират разширяването на ЕС

Три държави настояват двустранните спорове да не спират разширяването на ЕС

  • Преди 37 минути
Служител на "Автомагистрали" загина на АМ "Тракия", докато обезопасява друго ПТП

Служител на "Автомагистрали" загина на АМ "Тракия", докато обезопасява друго ПТП

Хуманоиден робот е използван за сексуално посегателство над 16-годишно момиче в Кьолн

Хуманоиден робот е използван за сексуално посегателство над 16-годишно момиче в Кьолн

  • Преди 43 минути
Гасперини се пошегува с Моуриньо: Фантастичен е в харченето на чужди пари

Гасперини се пошегува с Моуриньо: Фантастичен е в харченето на чужди пари

  • Преди 45 минути