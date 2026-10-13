ГДБОП иззе над 250 кг наркотици от хладилни камиони за месо

Антимафиотите от ГДБОП откриха над 250 кг. наркотични вещества - 204 пакета марихуана и 14 пакета кокаин, укрити в хладилни камиони със сурово месо.

Спецоперацията е проведена на територията на месопреработвателно предприятие в Ловеч на 12 октомври 2026 г.

След придобита информация и съвместно със служители на Агенция „Митници“, са проведени редица мероприятия, при които са установени тежкотоварните композиции и свързаните с тях лица и фирми.

При щателната проверка, на покрива на едното ремарке са открити специално изградени тайници на покрива на едното ремарке. В тях са открити 204 пакета, съдържащи зелена тревиста маса, която при направения полеви наркотест реагира на канабис.

При проверката на второто ремарке, в легалния товар с пакетирани месни продукти, са открити 14 пакета с бяло прахообразно вещество, което при направения полеви наркотест реагира на кокаин. Те са били поставени в кутиите с пакетирано сурово месо в двата от полетите.

Арестувани по ЗМВР са двамата мъже, управлявали товарните композиции. Те са български граждани. Проверява се съпричастността им към схема за трафик на наркотични вещества, както и на фирми, които имат отношение към превоза и товара,уточни на брифинг зам.-директорът на ГДБОП.

Образувани са две досъдебни производства за извършени престъпления по чл. 354а, ал.2, въм връзка с ал.1 от НК за държане на високорискови наркотични вещества в големи размери с цел разпространение.