Новини
Търси
Подкаст
Общество

ГДБОП разследва вълната от бомбени заплахи: Следите водят към държава от ЕС

ГДБОП разследва вълната от бомбени заплахи: Следите водят към държава от ЕС

Няколко институции бяха евакуирани

ГДБОП и структурите на МВР работят по установяването на източника на множеството бомбени заплахи, изпратени до институции и учебни заведения в цялата страна. В разследването са включени и партньорски служби, съобщиха от вътрешното министерство.

По първоначална информация злонамерените съобщения са изпратени чрез компрометирани електронни пощи и сървъри на потребители, намиращи се извън България.

От МВР посочват, че има промяна в местоположението на използваната инфраструктура. Докато при подобни заплахи през миналата седмица имейл адресите и сървърите са били базирани в държава от Латинска Америка, тази седмица следите водят към страна членка на Европейския съюз.

Днес множество институции и учебни заведения в различни части на България получиха сигнали за поставени взривни устройства. Заплахите са изпратени по електронна поща до детски градини, училища, съдилища, прокуратури, болници и административни сгради.

При извършените до момента проверки не са открити взривни устройства, уточняват от МВР.

Подобна вълна от заплахи имаше и в началото на юли. Тогава сигнали за бомби бяха изпратени до Община Лозница и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури в Разград. Проверки бяха извършени и в Съдебната палата, Окръжната прокуратура и Дирекция „Социално подпомагане“ в Разград, както и в болницата в Кубрат.

Работата по установяване на източника на злонамерените съобщения продължава.

Още по темата

Мъж стреля по съсед с газов пистолет след заплаха за убийство в София

Мъж стреля по съсед с газов пистолет след заплаха за убийство в София

ГДБОП иззе хиляди фалшиви стоки при акции по Черноморието

ГДБОП иззе хиляди фалшиви стоки при акции по Черноморието

адв. Кашъмов за акцията на прокуратурата срещу ГДБОП: Виждаме дългата ръка на Пеевски

адв. Кашъмов за акцията на прокуратурата срещу ГДБОП: Виждаме дългата ръка на Пеевски

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Водещи

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

  • Преди 8 минути
Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

  • Преди 10 минути
Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

  • Преди 20 минути
Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

  • Преди 34 минути
Прокуратурата възложи проверка на мантинели на АМ „Хемус“

Прокуратурата възложи проверка на мантинели на АМ „Хемус“

  • Преди 47 минути
ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев

ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

  • Преди 56 минути
Четирима загинаха след челен сблъсък на кола с три мотопеда в Бранденбург

Четирима загинаха след челен сблъсък на кола с три мотопеда в Бранденбург

  • Преди 1 час
ГЕРБ: Промените в Закона за държавния резерв узаконяват индустриалния шпионаж

ГЕРБ: Промените в Закона за държавния резерв узаконяват индустриалния шпионаж

Явор Гечев: Радев трябва да търси диалог и с Путин, и със Зеленски

Явор Гечев: Радев трябва да търси диалог и с Путин, и със Зеленски

Експерт за ударите в Черно море: Европа очаква по-ясна и категорична позиция от България

Експерт за ударите в Черно море: Европа очаква по-ясна и категорична позиция от България

  • Преди 1 час