ГДБОП спря нелегална услуга с над 19 000 телевизионни канала и близо 100 000 заглавия
Акцията е проведена в Търговище с участието на ГДБОП, дирекция "Киберпрестъпност" и представител на Европол
Служители на ГДБОП са преустановили достъпа до нелегална интернет услуга, която е предоставяла незаконно над 19 000 телевизионни програми и близо 100 000 заглавия и друго съдържание от различни стрийминг платформи, съобщиха от МВР.
Акцията е проведена на 7 октомври от служители на териториалните звена на ГДБОП в Търговище, Шумен и Разград със съдействието на експерти от дирекция "Киберпрестъпност" и представител на Европол.
Действията по разследването са извършени с разрешение на съдия и под надзора на Районната прокуратура - Търговище.
При претърсване на адрес в Търговище е установен администраторът на услугата. Проверени са и два автомобила, свързани с разследването.
По време на операцията са иззети доказателства, за които се предполага, че са свързани с неправомерно използване на обекти на авторското право и сродните му права.
Разследването е за престъпление по чл. 172а от Наказателния кодекс.