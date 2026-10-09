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ГДБОП спря нелегална услуга с над 19 000 телевизионни канала и близо 100 000 заглавия

ГДБОП спря нелегална услуга с над 19 000 телевизионни канала и близо 100 000 заглавия
ГДБОП

Акцията е проведена в Търговище с участието на ГДБОП, дирекция "Киберпрестъпност" и представител на Европол

Служители на ГДБОП са преустановили достъпа до нелегална интернет услуга, която е предоставяла незаконно над 19 000 телевизионни програми и близо 100 000 заглавия и друго съдържание от различни стрийминг платформи, съобщиха от МВР.

Акцията е проведена на 7 октомври от служители на териториалните звена на ГДБОП в Търговище, Шумен и Разград със съдействието на експерти от дирекция "Киберпрестъпност" и представител на Европол.

Действията по разследването са извършени с разрешение на съдия и под надзора на Районната прокуратура - Търговище.

При претърсване на адрес в Търговище е установен администраторът на услугата. Проверени са и два автомобила, свързани с разследването.

По време на операцията са иззети доказателства, за които се предполага, че са свързани с неправомерно използване на обекти на авторското право и сродните му права.

Разследването е за престъпление по чл. 172а от Наказателния кодекс.

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