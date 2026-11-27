Върховният касационен съд окончателно осъди Петър Волгин за негово публично изказване, че „е трябвало да има Народен съд“.

Решението е по дело, заведено от Ценка Горанова – жена, чийто съпруг изчезва безследно през 1944 г., след като е отведен от представители на Отечествения фронт.

Делото е започнато от Горанова, която по време на процеса е на 102 години. Тя обаче е починала, преди да дочака окончателното решение. Синът ѝ Емил Георгиев Иванов е продължил делото, потвърди пред „Клуб Z“ адвокатът на семейството Валентин Видолов. Повод за иска е публикация на Волгин във Facebook от 1 февруари 2023 г., в която той пише: „Достатъчно е да погледнеш само десетина минути някой нахален и неумен богаташ като Хампарцумян, за да разбереш защо е трябвало да има Народен съд“.

Първите две съдебни инстанции са отхвърлили иска за обезщетение от 5001 лева. ВКС обаче приема различна позиция и постановява, че изказването е противоправно.

Върховните съдии приемат, че Ценка Горанова несъмнено е част от групата на хората, пострадали от комунистическия режим.

Според съда изказването на Волгин нарушава баланса между свободата на изразяване и правото на личен живот на лицата, пострадали от комунистическия режим.

В решението се посочва още, че изявлението не може да се ползва от засилената защита, която по принцип има свободата на изразяване при обсъждане на въпроси от обществен интерес.

ВКС присъжда на семейството обезщетение от 1000 лева (511,29 евро) за неимуществени вреди, заедно със законната лихва от 1 февруари 2023 г. Петър Волгин трябва да заплати и направените по делото разноски.

Междувременно срещу него има и втори колективен иск, заведен от близки и потомци на други пострадали от „Народния съд“.

Този процес все още не е приключил.

Така решението на ВКС представлява окончателна съдебна оценка конкретно по иска на Ценка Горанова и не слага край на останалия висящ колективен спор.