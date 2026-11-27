Първите 25 от общо 42 нови автобуса Mercedes-Benz CapaCity вече са в София и предстои да бъдат пуснати по едни от най-натоварените линии на градския транспорт – 204 и 280.

За пристигането на новите превозни средства съобщи кметът на София Васил Терзиев. По думите му това са най-дългите автобуси, движили се досега по улиците на столицата.

Всеки от тях е с дължина 19,7 метра и има капацитет от най-малко 165 пътници.

Очаква се по-големият капацитет да помогне за облекчаване на натоварването по двата маршрута, особено в пиковите часове.

Новите автобуси са нископодови и оборудвани с климатизация. Разполагат и с четири широки врати, което трябва да улесни и ускори качването и слизането на пътниците.

По предварителния график останалите 17 автобуса от поръчката трябва да пристигнат в София до пролетта.

С пълното обновяване на автобусите по линии 204 и 280 Столичната община планира да изведе от експлоатация най-старите високоподови превозни средства без климатизация, които все още обслужват пътници.

Очакването е новите автобуси да осигурят не само по-голям капацитет, но и по-комфортно пътуване за хората по едни от най-натоварените направления в столицата.